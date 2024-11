Empresas apuestan por la automatización y colocar al personal en puestos de valor

Soto señala que existe un tabú todavía muy grande en cuanto a las inversiones en automatización, pero dichas inversiones bien enfocadas tienen muchas ventajas.

“Se debe hacer un análisis consciente y fundamentado de la inversión, ya que estas implementaciones no son tipo “plug and play”, estas llevan una inversión no solo económica, la cual al inicio puede lucir elevada, sino también en tiempo de personal y curva de estabilización del proceso. Pero al mediano plazo te garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido, al ritmo requerido y dándote una estabilidad incremental en los KPI´s del proceso de Supply Chain y por ende un retorno de inversión.” indicó Soto.

Este tipo de tecnologías ayuda a mejorar el rendimiento de la organización en muchos aspectos, ya que te obliga a analizar y estandarizar muchas cosas que das por hechas, como lo son la presentación de la mercadería, los procesos, los flujos logísticos, la cultura organizacional, en general te desafía y reta al orden habitual de las cosas.

En 2020 Proquinal con la ampliación de la tercera línea de producción, se vio en la necesidad de incrementar la capacidad de las naves logísticas, en este caso la de materias primas. Luego de un análisis y visualización a futuro de las posibles expansiones, primordialmente para no agotar la huella constructiva, se decidió invertir en un sistema de almacenamiento masivo conocido como pallet runner.

“Este sistema permite a Proquinal almacenar 2.550 posiciones de pallet en 800 m2. Donde la mercadería dentro del rack masivo es administrada por un equipo conocido como radio shuttle, el cual funciona sobre rieles que le permiten movilizase dentro de la estantería, y un sistema de escáneres que le permiten reconocer el entorno, así como el fin he inicio del recorrido. Esto en paralelo con el control del sistema WMS previamente instalado por la empresa”, agregó Soto.