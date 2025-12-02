Empresas & Management

Empresas de Guatemala y Nicaragua entre las ganadoras del Desafío SolarX para Startups

Diez startups prometedoras de nueve países de Latinoamérica y el Caribe recibieron una subvención de US$15.000 cada una para continuar desarrollando y escalando sus soluciones.

Por revistaeyn.com La Alianza Solar Internacional (ISA), organización intergubernamental basada en un tratado con 125 países miembros, anunció a 10 ganadores de 9 países —seis de ellos dirigidos por mujeres— del Desafío SolarX para Startups, edición Latinoamérica y el Caribe (LAC), en la COP30 en Belém, Brasil. En los últimos años, la Alianza ha apoyado a 50 startups de África y Asia-Pacífico, incluyendo India, mediante una dotación económica y un programa de aceleración específico.

Un futuro que impulsa la conversación de la ambición a la acción, centrándose en la movilización de fondos, la contratación pública conjunta y el desarrollo de capacidades regionales para implementar la energía solar a gran escala en todo el Sur Global. La edición LAC del SolarX Startup Challenge marca una expansión significativa de la presencia de ISA en esta región, con el objetivo de identificar y apoyar innovaciones solares escalables, rentables y de alto impacto, adaptadas a las necesidades regionales. El objetivo es ofrecer soluciones que impulsen el acceso a la energía limpia, la resiliencia de la red y las aplicaciones solares emergentes. El Desafío SolarX de este año recibió 113 solicitudes de 29 países, lo que refleja el creciente interés de la región en soluciones solares prácticas. Diez startups prometedoras de nueve países de Latinoamérica y el Caribe recibieron una subvención de US$15.000 cada una para continuar desarrollando y escalando sus soluciones. Kingo, de Guatemala, diseña y opera soluciones de energía limpia y conectividad de última milla basadas en IoT para zonas remotas sin conexión a la red eléctrica.