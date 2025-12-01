Bambú abre las puertas de El Encuentro Plaza Patulul, en Guatemala

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La desarrolladora Bambú presentó El Encuentro Plaza Patulul, su más reciente apuesta comercial destinada a dinamizar la actividad económica en el interior de Guatemala. Ubicada en zona 0, en el cruce entre la vía principal de Cocales y Cantón La Paz, la plaza se sitúa en un corredor estratégico que conecta a miles de personas diariamente.

Con esta inauguración, Bambú fortalece su presencia con seis plazas en operación en Guatemala—San José Pinula, Palín, Ciudad Vieja, Jalapa, Zacapa y Santa Cruz del Quiché— y se prepara para sumar un nuevo proyecto con la próxima apertura de El Encuentro Plaza Xela. Según explicó el director de Operaciones, Cesar Pórres, la visión detrás de este proyecto es ofrecer “un espacio accesible y moderno que respete la esencia del municipio y acompañe su desarrollo. Queremos que tanto los vecinos como quienes viajan encuentren un lugar para convivir y resolver sus necesidades cotidianas”. El nuevo complejo fue concebido para atender a dos públicos principales: quienes transitan por la zona y necesitan soluciones prácticas y seguras, y las familias de Patulul, que ahora cuentan con un punto cercano para abastecerse, reunirse y disfrutar de actividades en un entorno cómodo.