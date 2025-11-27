Inauguran Cotoperí Solar, el mayor proyecto fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Cotoperí Solar, el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, con una capacidad de 162,6MWp fue inaugurado en República Dominicana. Cotoperí Solar está formado por tres plantas solares y generará anualmente 286GWh de energía limpia, evitando la emisión de más de 210.000 toneladas de CO2, lo que equivale a plantar más de 5,5 millones de árboles, según datos de ACCIONA Energía.

El proyecto ha tenido un impacto relevante en la economía y el empleo local, con la contratación de más de 600 personas de forma directa e indirecta durante su construcción. Además, ha impulsado iniciativas sociales para el desarrollo comunitario, beneficiando a más de 3.500 personas. Entre estas acciones destacan la creación de una bolsa de empleo para mano de obra local, programas de formación en oficios y emprendimiento, y campañas de educación vial. En colaboración con la organización dominicana Centro Arcoíris y la fundación acciona.org, Cotoperí Solar también está mejorando el acceso al agua y saneamiento en los barrios Bella Vista y Villa Penca, en Bajos de Haina, beneficiando a más de 4.500 personas.