Exportadores salvadoreños deberán revisar contratos ante nuevos aranceles de EEUU

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los exportadores salvadoreños deberán reforzar la revisión de sus procesos aduaneros, la documentación de origen de sus productos y las condiciones comerciales con sus clientes en Estados Unidos ante la entrada en vigor del nuevo esquema arancelario anunciado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
Así lo recomendó la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), luego de que se confirmara que el país permanecerá en el grupo de economías sujetas a un arancel del 10 %, evitando un gravamen de hasta 12.5 % que aplicará a otras naciones.
El nuevo régimen comenzará a regir el 24 de julio de 2026 y sustituirá el arancel temporal impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 por un esquema permanente sustentado en la Sección 301 de la misma legislación.
La decisión es el resultado de una investigación del USTR sobre las medidas adoptadas por 60 economías para impedir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
En este contexto, Coexport destacó que El Salvador logró mantenerse en el grupo de países con un arancel del 10 % gracias a los avances y compromisos asumidos para prevenir el trabajo forzoso en el marco de su relación comercial con Estados Unidos.
Además, varios productos salvadoreños continuarán exentos del arancel adicional. Entre ellos sobresalen los textiles y prendas de vestir que califican bajo el CAFTA-DR, así como ciertos productos agrícolas, partes y equipos para la industria aeronáutica, algunos insumos industriales y mercancías que ya están sujetas a otros gravámenes bajo la Sección 232.
"Coexport recomienda a los exportadores salvadoreños revisar la clasificación arancelaria (HTSUS) de cada producto para verificar si está excluido del arancel. Asimismo, verificar con su importador o agente aduanero en Estados Unidos que, además de la clasificación arancelaria, se utilice el código del Capítulo 99 del HTSUS correspondiente a El Salvador, ya que de no declararse correctamente el sistema aduanero podría aplicar un arancel distinto", señaló la gremial.
La organización también instó a las empresas a conservar evidencia que demuestre el origen de sus productos y el cumplimiento de las normas laborales, debido a que estos elementos forman parte de los criterios considerados por las autoridades estadounidenses.
"También es importante conversar con los clientes e importadores en Estados Unidos para evaluar el impacto del arancel en los costos, revisar los contratos e Incoterms para definir quién asumirá el costo del gravamen adicional y dar seguimiento a las futuras publicaciones del USTR, ya que el listado de exclusiones puede actualizarse", agregó Coexport.
La gremial recordó que el tratamiento arancelario dependerá no solo de la correcta clasificación de la mercancía bajo el Sistema Armonizado de Tarifas de Estados Unidos (HTSUS), sino también de la declaración del código especial del Capítulo 99 que identifica a El Salvador dentro del grupo beneficiado con el arancel del 10 %.
Un error en ese procedimiento podría traducirse en la aplicación de una tarifa superior, por lo que recomendó a las empresas coordinar estrechamente con sus importadores y agentes aduaneros para evitar contratiempos en las operaciones comerciales.