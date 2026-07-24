Exportadores salvadoreños deberán revisar contratos ante nuevos aranceles de EEUU

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Coexport instó a las empresas a conservar evidencia que demuestre el origen de sus productos y el cumplimiento de las normas laborales, debido a que estos elementos forman parte de los criterios considerados por las autoridades estadounidenses.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los exportadores salvadoreños deberán reforzar la revisión de sus procesos aduaneros, la documentación de origen de sus productos y las condiciones comerciales con sus clientes en Estados Unidos ante la entrada en vigor del nuevo esquema arancelario anunciado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Así lo recomendó la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), luego de que se confirmara que el país permanecerá en el grupo de economías sujetas a un arancel del 10 %, evitando un gravamen de hasta 12.5 % que aplicará a otras naciones.

El nuevo régimen comenzará a regir el 24 de julio de 2026 y sustituirá el arancel temporal impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 por un esquema permanente sustentado en la Sección 301 de la misma legislación. La decisión es el resultado de una investigación del USTR sobre las medidas adoptadas por 60 economías para impedir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. En este contexto, Coexport destacó que El Salvador logró mantenerse en el grupo de países con un arancel del 10 % gracias a los avances y compromisos asumidos para prevenir el trabajo forzoso en el marco de su relación comercial con Estados Unidos. Además, varios productos salvadoreños continuarán exentos del arancel adicional. Entre ellos sobresalen los textiles y prendas de vestir que califican bajo el CAFTA-DR, así como ciertos productos agrícolas, partes y equipos para la industria aeronáutica, algunos insumos industriales y mercancías que ya están sujetas a otros gravámenes bajo la Sección 232.