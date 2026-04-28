Finanzas

Tarifas de seguros han bajado entre un 5 % y 15 % en Centroamérica

Mayor competencia entre aseguradoras está impulsando una baja en precios y mejores coberturas en la región, abriendo oportunidades para empresas y personas, señala informe realizado por WTW.

Por revistaeyn.com El mercado asegurador en América Latina atraviesa un cambio de ciclo que ya empieza a sentirse en empresas y consumidores: mayor competencia, precios más accesibles y coberturas más amplias, pero también nuevos riesgos que obligan a tomar decisiones más informadas. De acuerdo con el Informe de Tendencias del Mercado 2025 realizado por WTW, el sector dejó atrás los años de restricciones y aumentos constantes y hoy muestra señales claras de expansión. Se proyecta que las primas en la región alcancen los US$169.000 millones, con un crecimiento moderado, impulsado por un entorno más abierto y competitivo.

El cambio más evidente es que las aseguradoras están compitiendo con mayor agresividad. Esto se traduce en reducciones de precios en varias líneas clave como seguros de propiedad, transporte de mercancías y riesgos financieros, señaló Luis Cañas, gerente general de WTW Corredores de Seguros de Costa Rica. En algunos casos, "las tarifas han bajado entre un 5 % y un 15 %, especialmente en seguros empresariales y logísticos". Además, coberturas que habían desaparecido en años anteriores están regresando al mercado, incluyendo protección ante disturbios sociales y eventos cibernéticos. El informe advierte que los riesgos se han vuelto más complejos y visibles. Por ejemplo, fenómenos climáticos más intensos, como inundaciones o incendios, están empezando a impactar con mayor fuerza en la región. A esto se suma la volatilidad política en algunos países latinoamericanos y el aumento en los problemas de pago entre empresas. Esto último ha impulsado la demanda de seguros que protegen contra clientes que no pagan, una tendencia que también podría crecer en Centroamérica ante la desaceleración económica. Otro cambio relevante es la transformación digital del sector. Los clientes están exigiendo productos más simples, rápidos y personalizados, señala el informe.