Encuesta: 31% de las empresas industriales en Costa Rica han suspendido nuevas inversiones

Por revistaeyn.com
La apreciación del colón no solo se mantiene como el principal factor que afecta la competitividad de las empresas industriales en Costa Rica, sino que ha aumentado la intensidad de su impacto y ya está generando consecuencias sobre la inversión, el empleo, la producción y la rentabilidad, señala la décima sétima edición anual de la Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
El “tipo de cambio” es el factor externo con mayor presencia negativa, señalado por 7 de cada 10 empresas encuestadas. Además, de acuerdo con el Índice de Incidencia que calcula la CICR, se mantiene por cuarto año consecutivo como el factor que más afecta la capacidad de competir del sector industrial.
"Si bien durante la mayor parte del 2025 la apreciación del tipo de cambio fue relativamente baja —alrededor de un 2,2%—, a partir de los últimos meses del año pasado y durante lo que llevamos de este año se ha registrado una aceleración en la apreciación del colón de alrededor de un 10%, lo que ha profundizado los efectos negativos que se vienen acumulando sobre las empresas desde el segundo semestre del 2022", señaló Sergio Capón, presidente de la Cámara.
La CICR incluyó en la Encuesta de este año preguntas para determinar los efectos y consecuencias que la apreciación del colón ha tenido sobre las empresas manufactureras. Los resultados señalan que 6 de cada 10 empresas encuestadas han experimentado una reducción de sus ingresos en colones al convertir los dólares necesarios para cubrir sus costos de operación. Asimismo, el 55% de las empresas encuestadas reportan una reducción de su rentabilidad.
Adicionalmente, el 43% de las empresas del Régimen Definitivo señala como afectación enfrentar una mayor competencia por precio en el mercado nacional debido al ingreso de productos importados que han trasladado a sus precios la reducción del tipo de cambio.
También, alrededor del 35% de las empresas de Zona Franca y de las empresas grandes del Régimen Definitivo perjudicadas por la apreciación del colón indican que han perdido mercados externos por la disminución de su competitividad frente a países cuyas monedas no se han apreciado o incluso se han depreciado.
Estos efectos ya han tenido consecuencias sobre la inversión, el empleo, las políticas de precios y el financiamiento. El 31% del total de empresas encuestadas señala que ha suspendido planes de expansión o nuevas inversiones, consecuencia que reporta casi la mitad de las empresas que operan bajo el Régimen de Zona Franca.
Por su parte, el 13% de las empresas ha aplicado recortes de personal, mientras que 3 de cada 10 no han sustituido las vacantes generadas por renuncias o pensiones. Esta situación es más marcada en las empresas de Zona Franca, donde el 23% reporta recortes de personal y el 46% indica no haber sustituido las vacantes.
Además, al menos 1 de cada 4 empresas encuestadas considera que, de mantenerse la situación actual del tipo de cambio, deberá reducir su planilla. Asimismo, el 33% de las empresas grandes del Régimen Definitivo señala que ha tenido que reducir precios para enfrentar la competencia de productos importados, mientras que 2 de cada 10 empresas PYME han recurrido a créditos para solventar problemas de flujo de caja.
En cuanto a la presencia de los factores externos negativos, después del “tipo de cambio”, con un 70,2%, se ubican la “infraestructura (carreteras, puertos, etc.)”, con un 67,5%, y las “cargas sociales”, con un 66,7%. En un segundo nivel aparecen el “costo de la energía eléctrica”, la “disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado” y el “precio o costo de las materias primas e insumos”, con porcentajes del 57,0%, 56,1% y 55,3%, respectivamente.
"Los resultados de la Encuesta muestran que un mayor número de empresas reporta verse afectado por el costo de los combustibles y el precio o costo de las materias primas e insumos", señaló Capón.