Encuesta: 31% de las empresas industriales en Costa Rica han suspendido nuevas inversiones

Empresas & Management

El 13% de las empresas industriales ha aplicado recortes de personal, mientras que 3 de cada 10 no han sustituido las vacantes generadas por renuncias o pensiones, según un estudio de de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Por revistaeyn.com La apreciación del colón no solo se mantiene como el principal factor que afecta la competitividad de las empresas industriales en Costa Rica, sino que ha aumentado la intensidad de su impacto y ya está generando consecuencias sobre la inversión, el empleo, la producción y la rentabilidad, señala la décima sétima edición anual de la Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). El “tipo de cambio” es el factor externo con mayor presencia negativa, señalado por 7 de cada 10 empresas encuestadas. Además, de acuerdo con el Índice de Incidencia que calcula la CICR, se mantiene por cuarto año consecutivo como el factor que más afecta la capacidad de competir del sector industrial.

"Si bien durante la mayor parte del 2025 la apreciación del tipo de cambio fue relativamente baja —alrededor de un 2,2%—, a partir de los últimos meses del año pasado y durante lo que llevamos de este año se ha registrado una aceleración en la apreciación del colón de alrededor de un 10%, lo que ha profundizado los efectos negativos que se vienen acumulando sobre las empresas desde el segundo semestre del 2022", señaló Sergio Capón, presidente de la Cámara. La CICR incluyó en la Encuesta de este año preguntas para determinar los efectos y consecuencias que la apreciación del colón ha tenido sobre las empresas manufactureras. Los resultados señalan que 6 de cada 10 empresas encuestadas han experimentado una reducción de sus ingresos en colones al convertir los dólares necesarios para cubrir sus costos de operación. Asimismo, el 55% de las empresas encuestadas reportan una reducción de su rentabilidad. Adicionalmente, el 43% de las empresas del Régimen Definitivo señala como afectación enfrentar una mayor competencia por precio en el mercado nacional debido al ingreso de productos importados que han trasladado a sus precios la reducción del tipo de cambio. También, alrededor del 35% de las empresas de Zona Franca y de las empresas grandes del Régimen Definitivo perjudicadas por la apreciación del colón indican que han perdido mercados externos por la disminución de su competitividad frente a países cuyas monedas no se han apreciado o incluso se han depreciado.