Encuesta: 98% de teletrabajadores cumplió o superó sus objetivos

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El trabajo remoto no debilitó la percepción de desempeño entre quienes participaron en una encuesta regional realizada en Latinoamérica.

Por revistaeyn.com El 98 % afirmó que alcanzó o superó las metas establecidas por su organización. El 62% cumplió con los objetivos previstos y el 36% logró ir más allá. Asílo revela el informe regional 2025 Trabajo remoto: entre la flexibilidad y la confianza, desarrollado por ConFye -Centro de Conciliación Familia y Empresa- del IAE Business School de Argentina y el INALDE Business School de Colombia, con el apoyo de BARNA Management of School de República Dominicana y la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de México.

La posibilidad de mantener esos resultados fuera de la oficina contrasta con la reacción ante un eventual regreso presencial. Solo el 32% aceptaría la decisión con agrado. El 41% comenzaría a buscar un empleo que combinara jornadas presenciales y remotas, el 22% acataría la medida con desagrado por no tener otra alternativa y el 5% renunciaría. Más de dos tercios muestran, por tanto, algún grado de resistencia a perder esta modalidad. La investigación reunió 3.506 respuestas de México, Argentina, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Guatemala, Perú, Brasil, Chile y Ecuador, además de participantes agrupados en la categoría “Otros”. La percepción favorable del rendimiento se extiende a distintos aspectos de la jornada. El 70,5% considera que trabajar a distancia le permite ser más eficaz para cumplir sus objetivos y entregables. El 68,5 % dice que puede concentrarse mejor y el 82,9% asegura que mantiene la calidad esperada por su supervisor incluso cuando enfrenta interrupciones en casa. República Dominicana registra el mayor porcentaje de personas que superaron sus metas, con un 56%. Le siguen Argentina con 45%, Guatemala con 43% y México con 42%. Chile y Ecuador presentan las proporciones más bajas de sobrecumplimiento, aunque en ambos países la gran mayoría alcanzó o sobrepasó los resultados esperados, según el informe.

Un nivel alto de confianza

Las diferencias son más marcadas al preguntar si la productividad general aumentó. La respuesta es afirmativa para el 85,7% de los participantes de Guatemala, el 85,3% de República Dominicana y el 82,7% de El Salvador. En Ecuador el porcentaje es del 44%, en Uruguay del 51,8% y en Brasil del 56,9%. Pese a esa distancia entre mercados, el estudio no encuentra en ningún país evidencia que permita relacionar el trabajo remoto con una pérdida significativa de productividad. Detrás de ese desempeño aparece un nivel alto de confianza. En el promedio regional, el 82,2% percibe que su organización confía en su capacidad para trabajar eficazmente a distancia y el 82,6% considera que su supervisor confía en su eficiencia aun cuando no puede verlo. República Dominicana encabeza las valoraciones de confianza organizacional, mientras Ecuador y Perú se ubican en la parte inferior de la comparación. La percepción cambia cuando entra en juego el crecimiento profesional. El 73,3% confía en que recibirá oportunidades de desarrollo mientras trabaja remotamente. Aunque sigue siendo una mayoría, el porcentaje es menor que el obtenido en las preguntas sobre eficacia y confianza del supervisor.