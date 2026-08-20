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CEPAL sube a 4 % la proyección de crecimiento para 2026 de Centroamérica

Los indicadores de comienzos de 2026 confirman una expansión más moderada del empleo y muestran que la posibilidad de sostener las mejoras laborales dependerá cada vez más de aumentos en la inversión, la productividad y el crecimiento.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com / Agencia EFE Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,2 % en 2026, una décima menos de lo previsto anteriormente, y completará cinco años con una expansión promedio cercana al 2,3 %, según ratificó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que advierte de que este ritmo resulta insuficiente para elevar el ingreso por habitante y superar las brechas de desarrollo de la región.

La cifra anunciada para 2026 es inferior en una décima con respecto a la previsión adelantada que ofreció en su informe del año anterior. La tendencia; sin embargo, es que exista una recuperación parcial en 2027 alcanzando un 2,5 % con diferencias importantes entre países y subregiones, explicó la CEPAL en el 'Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026'.

Proyección regional

En Centroamérica el crecimiento sería 1,6 % en 2026 y de 2,8 % en 2027. Este resultado se ve influenciado por las contracciones que se esperan para Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4 % para 2026 y de 4,2 % para 2027. Venezuela (6,5 %), Nicaragua (4,5 %), Panamá (4,4 %), Paraguay (4,3 %), Guatemala (4,0 %) y República Dominicana (4,0 %), liderarán el crecimiento económico de 2026, según las nuevas cifras de CEPAL. En el medio de la tabla se encuentran El Salvador (3,9 %), Costa Rica (3,7 %), Honduras (3,5 %), Argentina (3,3 %), Perú (3,2 %), Colombia (2,6 %), Ecuador (2,4 %) y Brasil (2,2 %). "La inflación permanecería contenida, aunque su convergencia hacia las metas sería más lenta. El choque de precios reciente se ha concentrado principalmente en la energía y los fertilizantes, con una transmisión a los alimentos más limitada que en episodios anteriores. No obstante, los mayores costos energéticos podrían retrasar nuevas reducciones de las tasas de política monetaria", dice CEPAL.