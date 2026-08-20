CEPAL sube a 4 % la proyección de crecimiento para 2026 de Centroamérica

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com / Agencia EFE
Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,2 % en 2026, una décima menos de lo previsto anteriormente, y completará cinco años con una expansión promedio cercana al 2,3 %, según ratificó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que advierte de que este ritmo resulta insuficiente para elevar el ingreso por habitante y superar las brechas de desarrollo de la región.
La cifra anunciada para 2026 es inferior en una décima con respecto a la previsión adelantada que ofreció en su informe del año anterior.
La tendencia; sin embargo, es que exista una recuperación parcial en 2027 alcanzando un 2,5 % con diferencias importantes entre países y subregiones, explicó la CEPAL en el 'Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026'.
Proyección regional
En Centroamérica el crecimiento sería 1,6 % en 2026 y de 2,8 % en 2027. Este resultado se ve influenciado por las contracciones que se esperan para Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4 % para 2026 y de 4,2 % para 2027.
Venezuela (6,5 %), Nicaragua (4,5 %), Panamá (4,4 %), Paraguay (4,3 %), Guatemala (4,0 %) y República Dominicana (4,0 %), liderarán el crecimiento económico de 2026, según las nuevas cifras de CEPAL.
En el medio de la tabla se encuentran El Salvador (3,9 %), Costa Rica (3,7 %), Honduras (3,5 %), Argentina (3,3 %), Perú (3,2 %), Colombia (2,6 %), Ecuador (2,4 %) y Brasil (2,2 %).
"La inflación permanecería contenida, aunque su convergencia hacia las metas sería más lenta. El choque de precios reciente se ha concentrado principalmente en la energía y los fertilizantes, con una transmisión a los alimentos más limitada que en episodios anteriores. No obstante, los mayores costos energéticos podrían retrasar nuevas reducciones de las tasas de política monetaria", dice CEPAL.
En este escenario, la CEPAL subraya la importancia de preservar la credibilidad monetaria y utilizar activamente las herramientas macroprudenciales para mitigar los riesgos financieros.
En el frente laboral, el número de ocupados aumentó en un 1,6% en 2025 —unos 4,3 millones de puestos de trabajo—, pero el ritmo de creación de empleo se desaceleró por tercer año consecutivo. La tasa de desocupación disminuyó al 5,3 % y la informalidad laboral siguió reduciéndose, aunque todavía comprende cerca de la mitad de las personas ocupadas.
Los indicadores de comienzos de 2026 confirman una expansión más moderada del empleo y muestran que la posibilidad de sostener las mejoras laborales dependerá cada vez más de aumentos en la inversión, la productividad y el crecimiento.
En materia fiscal, la estabilización de la deuda pública bruta en torno al 52 % del PIB en América Latina no ha sido suficiente para reconstruir el espacio fiscal. El bajo crecimiento, el elevado costo del financiamiento y el aumento del pago de intereses limitan los recursos disponibles para elevar la inversión pública, la protección social y acelerar la transformación productiva.