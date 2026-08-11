Encuesta: Dos tercios de los trabajadores dicen que la IA les ahorra tiempo

La percepción positiva o escéptica respecto de la inteligencia artificial (IA) depende, en buena medida, del lugar donde viven las personas. En Asia y Latinoamérica, en promedio, existe una mayor probabilidad de considerar que la IA tiene más beneficios que inconvenientes y de mostrar entusiasmo por los productos y servicios que utilizan esta tecnología, señala el estudio Ipsos AI Monitor 2026, realizado en 32 países.

El estudio de Ipsos también señala que la IA se considera que tendrá un mayor impacto en el futuro del que ya ha tenido. Uno de cada dos encuestados (54 %), en promedio afirma que los productos y servicios que utilizan IA ya han cambiado su vida en los últimos tres a cinco años. Sin embargo, el 66 % espera que la IA tenga un mayor impacto en su vida diaria durante los próximos tres a cinco años.

En el ámbito laboral, la IA se considera que hace el trabajo más eficiente. Dos tercios de los trabajadores (62 %) dicen que la IA les ha ahorrado tiempo en el trabajo en los últimos 12 meses. Quienes tienen ingresos más altos tienen, en promedio, más probabilidades de estar de acuerdo en que la IA les ahorra tiempo (70 %) que las personas que viven en hogares de ingresos medios y bajos (60 % y 54 %, respectivamente).

Las generaciones más jóvenes —Generación Z (68 %) y Millennials (65 %)— también tienen más probabilidades que las mayores —Generación X (57 %) y Baby Boomers (46 %)— de sentir que han ahorrado tiempo.

“Los resultados del estudio muestran diferencias en las actitudes hacia la inteligencia artificial según las regiones y las generaciones. En Latinoamérica, en promedio, las personas tienen más probabilidades de considerar que la IA tiene más beneficios que inconvenientes y de sentirse entusiasmadas con los productos y servicios que la utilizan”, señaló Martín Tanzariello, Marketing & Communications Manager de Ipsos Argentina.