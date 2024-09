Enrique Johnson: El problema de la reputación es que no pertenece a las compañías

Johnson valora que bajo este principio es clave entender los impactos, ya que una emoción nos puede predisponer -o no- a comprar productos, recomendarlos, querer trabajar en una empresa e incluso querer invertir en ella.

“ Cuando vamos por la calle y de pronto nos topamos con una marca, siempre surge una emoción que normalmente tiene que ver con si gusta o no. Eso es lo que llamamos reputación ”, dice.

¿Qué tan conscientes son las empresas del peso de su reputación? Enrique Johnson (experto en estrategia, reputación y transformación de negocios) sostiene que no siempre hay consciencia plena de un intangible que se forma por los vínculos que un usuario tiene con un producto o servicio, y que muchas veces se modela desde un punto de vista emocional.

Johnson, exvicepresidente del Reputation Institute, recalca que a pesar de que en la actualidad se habla de los efectos que genera la disrupción de los medios digitales en la vida cotidiana y en la formación de opinión, insiste que no existe algo como una ‘reputación digital’. “ La reputación es la reputación. El medio puede ser online o puede ser offline; pero, es a partir de la escucha digital que las empresas toman nota de su huella ”, destaca.

“Cuanta mejor reputación tengo, mayor protección logro de lo que podemos llamar los riesgos reputacionales. Ese escenario que resulta de cuando alguien opina negativamente sobre una compañía y eso se viraliza en las redes sociales... si tengo buena reputación, soy capaz de frenar lde alguna manera que eso me afecte mucho o poco”, matiza.

El experto sostiene que la crisis si generó efectos negativos, pero que estos fueron solventados en gran parte por una reputación muy sólida, y en la actualidad el fabricante surcoreano se mantiene en la cima de los mayores fabricantes de smartphones y en un lugar privilegiado en el top of mind de los consumidores de todo el mundo.

Johnson explica que un pilar inherente para las empresas en la actualidad es una estrategia que incluya las ASG. Agrega que muchas compañías no se dan cuenta de que en un mundo de inmediatez, uno de los componentes fundamentales de cualquier operación son la ética y la transparencia.

“Las ASG no es reportar lo que estoy haciendo desde el punto de vista de ‘oye, tengo que cumplir una normativa’. No, es que tiene que ser parte del ADN de una compañía”, reitera el experto que reconoce que los diferentes grupos de interés están exigiendo a las compañías

que adopten políticas ASG para su operación y no solo una estrategia para relaciones públicas.

“No estamos hablando de temas medioambientales, de plantar no sé cuántos árboles o ser un buen ciudadano, no. Estamos hablando de que dentro del ADN de la compañía, el por qué hago lo que hago como compañía tiene que estar involucrado en todos los aspectos ASG. Y eso es lo que impacta en un 60 % la reputación de la compañía (como parte de su comportamiento ético)”,

recalca el experto.