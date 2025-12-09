Especialistas en Inteligencia de Negocios resisten competencia de la IA

Empresas & Management

Los datos son el nuevo petróleo y para convertirlos en energía para todos los días están los especialistas en Inteligencia de Negocios, un talento que escasea y, encima, tiene alta demanda.

Por revistaeyn.com En un escenario donde la inteligencia artificial avanza sobre múltiples tareas, hay un perfil profesional que no solo resiste, sino que gana protagonismo: los especialistas en Inteligencia de Negocios o "Business Intelligence" (BI). Este rol, clave para convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil, se ha vuelto uno de los más demandados y mejor remunerados del mercado. “Un experto en BI es quien logra traducir datos dispersos en información estratégica para guiar decisiones”, explica Macarena Penas, Associate Director de HALO Executive Search. Su labor combina dominio técnico —integración de bases, generación de tableros interactivos, automatización de reportes— con una comprensión profunda del funcionamiento del negocio.

Federico Guidoni, IT Director en Aditi Consulting, sostiene que el aporte de estos profesionales no consiste únicamente en mostrar estadísticas. “Hoy el desafío es interpretar por qué ocurren determinadas tendencias y qué acciones emprender. El BI disminuye la incertidumbre y ayuda a formular mejores preguntas, no solo a acumular datos”, apunta. Sin embargo, el auge de herramientas cada vez más intuitivas genera ciertos desvíos. Alejandro Servide, director de Professional, Digital & Enterprise en Randstad Argentina y Chile, advierte que el mercado empieza a confundir la creación de reportes con la capacidad de diagnosticar problemas reales. “La proliferación de dashboards está empujando a muchos especialistas hacia tareas operativas, y ahí es cuando se vuelven reemplazables. Los perfiles que combinan técnica, curiosidad y visión empresarial son los que realmente marcarán la diferencia”, subraya.