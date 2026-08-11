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Del conocimiento a la autonomía: Claves de una mentoría que transforma

El mentor consciente no se limita a observar conductas o resultados, sino que busca comprender qué pensamientos, emociones, miedos y fortalezas existen detrás de ellos.

Por revistaeyn.com La verdadera mentoría va mucho más allá de compartir conocimientos, experiencias o consejos. Para Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor, acompañar a otra persona implica ayudarla a desarrollar autonomía, criterio y capacidad para liderarse a sí misma. Giraud advierte que actualmente el término mentor se utiliza con frecuencia para describir a quien enseña una tarea o transmite conocimientos desde una posición de mayor experiencia. Sin embargo, la mentoría auténtica persigue un objetivo diferente: no crear dependencia, sino desarrollar autonomía.

“El mentor no busca convertirse en la voz permanente de su mentee. Su verdadera labor consiste en ayudarlo a encontrar su propia voz, fortalecer su criterio y aprender a tomar decisiones desde un nivel más elevado de consciencia”, plantea. Desde esta perspectiva, la mentoría constituye también un proceso de transformación humana. Cada persona llega con una historia, creencias, paradigmas y una particular manera de interpretar la realidad. Por ello, el mentor consciente no se limita a observar conductas o resultados, sino que busca comprender qué pensamientos, emociones, miedos y fortalezas existen detrás de ellos. Esta visión marca una diferencia entre dirigir y mentorear. Mientras el líder tradicional puede concentrarse principalmente en alcanzar resultados, el mentor también observa aquello que determina esos resultados: el nivel de consciencia, responsabilidad y capacidad de acción de la persona.