Del conocimiento a la autonomía: Claves de una mentoría que transforma

Por revistaeyn.com
La verdadera mentoría va mucho más allá de compartir conocimientos, experiencias o consejos. Para Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor, acompañar a otra persona implica ayudarla a desarrollar autonomía, criterio y capacidad para liderarse a sí misma.
Giraud advierte que actualmente el término mentor se utiliza con frecuencia para describir a quien enseña una tarea o transmite conocimientos desde una posición de mayor experiencia. Sin embargo, la mentoría auténtica persigue un objetivo diferente: no crear dependencia, sino desarrollar autonomía.
“El mentor no busca convertirse en la voz permanente de su mentee. Su verdadera labor consiste en ayudarlo a encontrar su propia voz, fortalecer su criterio y aprender a tomar decisiones desde un nivel más elevado de consciencia”, plantea.
Desde esta perspectiva, la mentoría constituye también un proceso de transformación humana. Cada persona llega con una historia, creencias, paradigmas y una particular manera de interpretar la realidad. Por ello, el mentor consciente no se limita a observar conductas o resultados, sino que busca comprender qué pensamientos, emociones, miedos y fortalezas existen detrás de ellos.
Esta visión marca una diferencia entre dirigir y mentorear. Mientras el líder tradicional puede concentrarse principalmente en alcanzar resultados, el mentor también observa aquello que determina esos resultados: el nivel de consciencia, responsabilidad y capacidad de acción de la persona.
Uno de los principales errores de quienes comienzan a ejercer como mentores, según Giraud, es intentar demostrar cuánto saben. Al aconsejar demasiado pronto o resolver los problemas del mentee, pueden impedir que este desarrolle la capacidad para encontrar sus propias respuestas. Por eso, el mentor consciente trabaja desde la curiosidad y utiliza preguntas para promover reflexión y responsabilidad.
Giraud identifica tres claves para una mentoría efectiva. La primera es desarrollar consciencia antes que competencias, porque adquirir habilidades no garantiza una transformación sostenible. La segunda consiste en acompañar sin rescatar, permitiendo que el mentee asuma la responsabilidad de sus decisiones. La tercera es elegir los contenidos y desafíos adecuados, incluso cuando estos vayan más allá de lo que la persona inicialmente cree necesitar.
La mentoría, por tanto, no debería improvisarse. Cada conversación, ejercicio o experiencia debe responder a una intención concreta de desarrollo.
La pregunta final, señala Giraud, debería cambiar: no se trata únicamente de cuánto puede producir un equipo, sino de qué tipo de personas está ayudando a formar un líder.
“Un verdadero mentor no crea seguidores. Forma seres humanos capaces de liderarse, desarrollar a otros y dejar un legado”, sostiene. Ese, concluye, es el verdadero poder de la mentoría consciente.