Estudio: Incubadoras impulsan la innovación, pero no crean más empleo

Empresas & Management

Las incubadoras generan su mayor impacto en innovación, pero no muestran evidencia sólida de mejorar la supervivencia de las empresas ni la creación de empleo, concluye un estudio internacional liderado por Jorge Vinicio Murillo Rojas, profesor de INCAE Business School.

Por revistaeyn.com Durante años, las incubadoras de negocios han sido presentadas como una de las herramientas más efectivas para impulsar el emprendimiento, generar empleo y aumentar las probabilidades de éxito de las nuevas empresas. Sin embargo, la evidencia científica más amplia disponible hasta ahora revela que su principal aporte no está donde tradicionalmente se ha creído.

Un estudio internacional liderado por Jorge Vinicio Murillo Rojas, profesor de INCAE Business School, concluye que las incubadoras sí producen un impacto positivo en el desarrollo de las empresas, pero ese impacto se concentra principalmente en la innovación, mientras que no existe evidencia estadísticamente robusta de que aumenten la supervivencia de las empresas o la generación de empleo. La investigación, publicada en Strategic Entrepreneurship Journal, una de las principales revistas científicas del mundo en emprendimiento, analizó los resultados de 39 estudios realizados en distintos países que, en conjunto, evaluaron el desempeño de más de 55.000 empresas. "Durante muchos años las incubadoras han sido evaluadas bajo la expectativa de que resuelvan simultáneamente problemas de innovación, crecimiento, rentabilidad, empleo y supervivencia empresarial. Nuestro estudio demuestra que esa expectativa es poco realista. Su mayor fortaleza está en acelerar la innovación y fortalecer las capacidades empresariales", explica Murillo.

La innovación sí, el empleo no necesariamente

El metaanálisis encontró que las empresas que participan en programas de incubación desarrollan más patentes, invierten más en investigación y desarrollo y lanzan más productos innovadores que aquellas que no reciben este acompañamiento. En materia de crecimiento empresarial también se identificó un efecto positivo, aunque más moderado. No obstante, cuando se analizaron dos de los indicadores más utilizados para justificar la inversión pública en incubadoras —la supervivencia de las empresas y la creación de empleo— los resultados fueron diferentes. La evidencia no mostró mejoras estadísticamente significativas en la permanencia de las empresas en el mercado y tampoco encontró un incremento consistente en la generación de empleo. Según los investigadores, esto no significa que las incubadoras no funcionen, sino que sus beneficios responden a objetivos distintos de los que tradicionalmente se les atribuyen.