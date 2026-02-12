Exportaciones de rosas de Guatemala crecieron un 13 % en 2025

Por revistaeyn.com
Cada 14 de febrero, millones de personas en el mundo buscan la forma perfecta de decir “te quiero”. Chocolates, joyería, tarjetas, cenas románticas y experiencias inolvidables encabezan la lista de obsequios. Sin embargo, entre tendencias que van y vienen, hay un regalo que sigue siendo protagonista: las flores.
El Día de San Valentín o Día del Cariño ha cambiado. Si antes predominaba el detalle simbólico, hoy el consumidor busca experiencias emocionales más profundas.
Pero en medio de la innovación, la tradición se mantiene firme. Chocolates, peluches, joyería y, especialmente, flores siguen siendo los regalos que nunca fallan.
“En el caso de las flores, el consumo ha evolucionado hacia una expresión más emocional y significativa, celebrando no solo el amor de pareja, sino también la amistad y el afecto en todas sus formas. Las rosas rojas continúan liderando por su simbolismo clásico, pero cada vez hay mayor interés en opciones modernas y duraderas, como plantas ornamentales u orquídeas, cuya demanda ha crecido en algunos mercados internacionales”, mencionó Brigitte Obrock, Coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT.
Para los productores guatemaltecos, el Día de San Valentín no empieza en febrero. Comienza en noviembre y diciembre, cuando se seleccionan variedades, se planifica la producción y se refuerza la contratación de mano de obra.
DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA
Aunque las rosas representan cerca del 90 % de los envíos hacia Estados Unidos (principal destino de exportación) Guatemala ofrece una amplia variedad de flores y follajes en esta temporada.
En general, la exportación de flores frescas cortadas tuvo un desempeño positivo en 2025. De enero a noviembre del 2025, la exportación tuvo un crecimiento del 15 % versus el 2024. Sumó un total de exportación de US$33.2 millones en 2025.
Las rosas siguen siendo las predilectas por el consumidor, el año pasado tuvo un crecimiento del 13 % en su demanda. No obstante hay un crecimiento importante de muchas otras como lores frescas y capullos, cortados, para ramos o adornos, lirios y claveles, crisantemos, entre otros. Aseguró Obrock.
Según Obrock, una de las flores de corte que en el 2025 tuvo una floración en su exportación fueron las orquídeas frescas que no registraron exportaciones en 2024, pero en 2025 dieron señales de iniciar un camino de exportación.
Así mismo, la Coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT indicó que en esta temporada también se exporta: Gerberas; Orquídeas; Lirios; Aves del paraíso; Dragones (snapdragons); Girasoles y proteas.
A esto se suman follajes decorativos como leather leaf, aralia, eucalipto y tree fern, que enriquecen los arreglos florales y les aportan volumen, textura y sofisticación.
Este año, los exportadores han apostado por bouquets terminados y diseños más elaborados que combinan varias especies en un solo arreglo, respondiendo a un consumidor que busca un regalo más completo, estético y listo para entregar.