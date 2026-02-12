Empresas & Management

Exportaciones de rosas de Guatemala crecieron un 13 % en 2025

A noviembre de 2025, las exportaciones del sector de Flores alcanzaron los US$33,202,720, lo que representa un crecimiento del 15 % en comparación con el año anterior, reporta AGEXPORT.

Por revistaeyn.com Cada 14 de febrero, millones de personas en el mundo buscan la forma perfecta de decir “te quiero”. Chocolates, joyería, tarjetas, cenas románticas y experiencias inolvidables encabezan la lista de obsequios. Sin embargo, entre tendencias que van y vienen, hay un regalo que sigue siendo protagonista: las flores. El Día de San Valentín o Día del Cariño ha cambiado. Si antes predominaba el detalle simbólico, hoy el consumidor busca experiencias emocionales más profundas.

Pero en medio de la innovación, la tradición se mantiene firme. Chocolates, peluches, joyería y, especialmente, flores siguen siendo los regalos que nunca fallan. "En el caso de las flores, el consumo ha evolucionado hacia una expresión más emocional y significativa, celebrando no solo el amor de pareja, sino también la amistad y el afecto en todas sus formas. Las rosas rojas continúan liderando por su simbolismo clásico, pero cada vez hay mayor interés en opciones modernas y duraderas, como plantas ornamentales u orquídeas, cuya demanda ha crecido en algunos mercados internacionales", mencionó Brigitte Obrock, Coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT.

Para los productores guatemaltecos, el Día de San Valentín no empieza en febrero. Comienza en noviembre y diciembre, cuando se seleccionan variedades, se planifica la producción y se refuerza la contratación de mano de obra.

DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA

Aunque las rosas representan cerca del 90 % de los envíos hacia Estados Unidos (principal destino de exportación) Guatemala ofrece una amplia variedad de flores y follajes en esta temporada. En general, la exportación de flores frescas cortadas tuvo un desempeño positivo en 2025. De enero a noviembre del 2025, la exportación tuvo un crecimiento del 15 % versus el 2024. Sumó un total de exportación de US$33.2 millones en 2025. Las rosas siguen siendo las predilectas por el consumidor, el año pasado tuvo un crecimiento del 13 % en su demanda. No obstante hay un crecimiento importante de muchas otras como lores frescas y capullos, cortados, para ramos o adornos, lirios y claveles, crisantemos, entre otros. Aseguró Obrock. Según Obrock, una de las flores de corte que en el 2025 tuvo una floración en su exportación fueron las orquídeas frescas que no registraron exportaciones en 2024, pero en 2025 dieron señales de iniciar un camino de exportación.