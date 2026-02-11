Venta de chocolates en Centroamérica aumenta 12 % durante San Valentín

Por revistaeyn.com
El mercado de dulces y chocolates en Centroamérica vuelve a cobrar protagonismo con la llegada del Día de San Valentín, una fecha que, más allá de su carga emocional, se ha convertido en un impulso decisivo para la actividad comercial en la región.
De acuerdo con datos de la firma de análisis NielsenIQ (NIQ), la temporada de febrero representa uno de los momentos más dinámicos del año para la categoría, con un crecimiento que supera ampliamente el comportamiento promedio anual.
Las cifras de 2025 marcan la pauta para este año. Durante la temporada pasada, la venta de chocolates registró un aumento del 12 % en volumen respecto al promedio de otros meses, consolidando a San Valentín como un período estratégico para fabricantes y comercios.
El Salvador y Guatemala encabezan la lista de mercados más activos. En febrero de 2025, El Salvador alcanzó el índice de estacionalidad más alto en volumen de ventas, con un 129 % en comparación con el resto del año.
Guatemala se ubicó en segundo lugar con 118 %, seguida de Honduras con 115%. Nicaragua también mostró un comportamiento sólido con 112 %, mientras que Costa Rica y Panamá registraron incrementos de 105 % y 106 %, respectivamente. Estos resultados reflejan que, aunque existen matices entre mercados, el impulso de la fecha es generalizado.
Uno de los rasgos más notorios es el auge del segmento premium. Los consumidores están optando cada vez más por chocolates de mayor calidad y presentación más cuidada, especialmente cuando se trata de obsequios. Las marcas que operan en este nicho son las que reportan un crecimiento más acelerado, al capitalizar la intención de compra asociada al regalo y a la experiencia.
Sin embargo, el precio no es el único factor determinante. El análisis subraya que la disponibilidad y la presencia en distintos canales de venta resultan decisivas. Si bien las cadenas de autoservicio mantienen un peso importante, los comercios tradicionales —como tiendas de barrio y pulperías— han ganado espacio en determinados mercados. En Costa Rica, por ejemplo, estos canales han alcanzado crecimientos de hasta 10 % en volumen.
En ese mismo país se observa otra tendencia relevante: la preferencia por presentaciones más pequeñas, que facilitan la rotación y aportan cerca de un tercio del crecimiento de la categoría. Este formato permite mantener la percepción de detalle especial sin comprometer tanto el presupuesto del consumidor.
De cara a 2026, la recomendación para fabricantes y minoristas es clara: asegurar inventario en puntos de alto tránsito y fortalecer el portafolio premium con opciones accesibles. El reto, según los analistas, consiste en combinar la imagen de exclusividad con una distribución amplia y eficiente, en un mercado donde el chocolate se consolida como el regalo estrella del 14 de febrero.