Venta de chocolates en Centroamérica aumenta 12 % durante San Valentín

Empresas & Management

Los consumidores están optando cada vez más por chocolates de mayor calidad y presentación más cuidada, especialmente cuando se trata de obsequios, señala un análisis NielsenIQ.

Por revistaeyn.com El mercado de dulces y chocolates en Centroamérica vuelve a cobrar protagonismo con la llegada del Día de San Valentín, una fecha que, más allá de su carga emocional, se ha convertido en un impulso decisivo para la actividad comercial en la región. De acuerdo con datos de la firma de análisis NielsenIQ (NIQ), la temporada de febrero representa uno de los momentos más dinámicos del año para la categoría, con un crecimiento que supera ampliamente el comportamiento promedio anual.

Las cifras de 2025 marcan la pauta para este año. Durante la temporada pasada, la venta de chocolates registró un aumento del 12 % en volumen respecto al promedio de otros meses, consolidando a San Valentín como un período estratégico para fabricantes y comercios. El Salvador y Guatemala encabezan la lista de mercados más activos. En febrero de 2025, El Salvador alcanzó el índice de estacionalidad más alto en volumen de ventas, con un 129 % en comparación con el resto del año. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Guatemala se ubicó en segundo lugar con 118 %, seguida de Honduras con 115%. Nicaragua también mostró un comportamiento sólido con 112 %, mientras que Costa Rica y Panamá registraron incrementos de 105 % y 106 %, respectivamente. Estos resultados reflejan que, aunque existen matices entre mercados, el impulso de la fecha es generalizado. Uno de los rasgos más notorios es el auge del segmento premium. Los consumidores están optando cada vez más por chocolates de mayor calidad y presentación más cuidada, especialmente cuando se trata de obsequios. Las marcas que operan en este nicho son las que reportan un crecimiento más acelerado, al capitalizar la intención de compra asociada al regalo y a la experiencia.