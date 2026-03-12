Costa Rica: aprueban adjudicar modernización de Puerto Caldera

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

La modernización de Puerto Caldera, Costa Rica, parece que será una realidad muy pronto. Le permitirá contar una infraestructura estratégica para fortalecer la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico costarricense.

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) aprobó la recomendación de adjudicación al Consorcio Sunset para la Licitación Mayor N.° 2024-LY-CAL-000001-INCOP, correspondiente al proyecto de concesión de obra pública con servicio público para la modernización de la infraestructura y equipamiento de Puerto Caldera.

Wagner Albero Quesada Céspedes, presidente ejecutivo del Incop, señaló que esta decisión representa un paso importante dentro del proceso de modernización portuaria del país.

“En este contexto, se ha trabajado con la meta de asegurar el ingreso de un nuevo concesionario en agosto de 2026 al vencimiento de los contratos actuales, garantizando una continuidad transparente y efectiva”.

Con base en lo anterior, la Junta Directiva acordó aprobar la recomendación de adjudicación y remitir el informe, junto con el expediente administrativo correspondiente, al Poder Ejecutivo de Costa Rica, instancia a la que corresponde dictar el acto final de adjudicación, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos y su normativa aplicable.

"La decisión se fundamenta en el informe emitido por la Comisión Evaluadora, en la que se analizó el resultado del procedimiento de selección conforme a los criterios establecidos en el cartel de la licitación", indicó el INCOP, por medio de una publicación.

De acuerdo con el informe técnico, "el Consorcio Sunset fue el único oferente que cumplió satisfactoriamente con los criterios de admisibilidad establecidos, los cuales contemplan evaluaciones en los ámbitos técnico, financiero, legal, ambiental y social, según lo dispuesto en el cartel y en la normativa aplicable".