EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana se integran a operación regional

Por revistaeyn.com
La operación de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana concluyó el proceso de integración con EY Latinoamérica. Este es un paso decisivo dentro de la estrategia global “All in”, ideada para continuar innovando y amplificar, aún más, las capacidades.
La firma cuenta con una red completamente integrada en 18 países, con más de 22.000 profesionales y 800 socios en Latinoamérica.
La integración a EY Latinoamérica refuerza la visión de EY de trabajar como una sola firma, con equipos que cuentan con experiencia en Auditoría, Impuestos, Legal, Consultoría, Estrategia y Transacciones, con un portafolio amplio de servicios especializados en áreas críticas como transformación digital, nearshoring, ESG, tecnología y litigios fiscales complejos, entre otros.
La dirección estratégica y operativa de EY en la región estará a cargo de Juan Rafael Campos, en su rol de Socio Director, junto a Manuel Solano, Socio Director Regional de EY Latinoamérica.
“Esta es una evolución natural para EY y refleja nuestra manera disruptiva e innovadora de construir un mejor mundo de negocios. Contamos con líderes valiosos, con la mentalidad y las habilidades necesarias para guiar esta transición. Nos entusiasma seguir ampliando horizontes y compartiendo buenas prácticas, mientras fortalecemos las relaciones de largo plazo con nuestros clientes.” agregó Campos.