EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana se integran a operación regional

La dirección estratégica y operativa en Centroamérica y República Dominicana estará a cargo de Juan Rafael Campos, quien ha sido nombrado Socio Director Regional.

Por revistaeyn.com La operación de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana concluyó el proceso de integración con EY Latinoamérica. Este es un paso decisivo dentro de la estrategia global “All in”, ideada para continuar innovando y amplificar, aún más, las capacidades. La firma cuenta con una red completamente integrada en 18 países, con más de 22.000 profesionales y 800 socios en Latinoamérica.

La integración a EY Latinoamérica refuerza la visión de EY de trabajar como una sola firma, con equipos que cuentan con experiencia en Auditoría, Impuestos, Legal, Consultoría, Estrategia y Transacciones, con un portafolio amplio de servicios especializados en áreas críticas como transformación digital, nearshoring, ESG, tecnología y litigios fiscales complejos, entre otros. La dirección estratégica y operativa de EY en la región estará a cargo de Juan Rafael Campos, en su rol de Socio Director, junto a Manuel Solano, Socio Director Regional de EY Latinoamérica.