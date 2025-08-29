Empresas & Management

EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana se integran a operación regional

La dirección estratégica y operativa en Centroamérica y República Dominicana estará a cargo de Juan Rafael Campos, quien ha sido nombrado Socio Director Regional.

  • EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana se integran a operación regional

    El proceso de integración es un paso decisivo dentro de la estrategia global “All in”, ideada para ampliar las capacidades necesarias de la firma que ofrece a través de una red completamente integrada en 18 países. Foto de cortesía
2025-08-29

Por revistaeyn.com

La operación de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana concluyó el proceso de integración con EY Latinoamérica. Este es un paso decisivo dentro de la estrategia global “All in”, ideada para continuar innovando y amplificar, aún más, las capacidades.

La firma cuenta con una red completamente integrada en 18 países, con más de 22.000 profesionales y 800 socios en Latinoamérica.

Movate se expande en Costa Rica con centro de última generación

La integración a EY Latinoamérica refuerza la visión de EY de trabajar como una sola firma, con equipos que cuentan con experiencia en Auditoría, Impuestos, Legal, Consultoría, Estrategia y Transacciones, con un portafolio amplio de servicios especializados en áreas críticas como transformación digital, nearshoring, ESG, tecnología y litigios fiscales complejos, entre otros.

La dirección estratégica y operativa de EY en la región estará a cargo de Juan Rafael Campos, en su rol de Socio Director, junto a Manuel Solano, Socio Director Regional de EY Latinoamérica.

Descubra cómo ganar verdadera influencia en el trabajo

“Esta es una evolución natural para EY y refleja nuestra manera disruptiva e innovadora de construir un mejor mundo de negocios. Contamos con líderes valiosos, con la mentalidad y las habilidades necesarias para guiar esta transición. Nos entusiasma seguir ampliando horizontes y compartiendo buenas prácticas, mientras fortalecemos las relaciones de largo plazo con nuestros clientes.” agregó Campos.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Empresas
|
Negocios
|
Servicios
|
Fusiones y Adquisiciones
|
Asesorías
|
Panamá
|
Latinoamérica
|
Centroamérica
|
EY
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE