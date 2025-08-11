EY Centroamérica tiene nuevo CEO

Por revistaeyn.com

EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana nombra nuevo CEO y Socio Director a Juan Rafael Campos.

La dirección estratégica y operativa de EY en Centroamérica, Panamá y República Dominicana estará a cargo, a partir del 1 de octubre de 2025, de Campos.

“Me siento honrado de haber sido elegido por mis socios para liderar esta gran organización. Nuestra firma está orgullosa de su historia pero a su vez estamos listos para llevar nuestro negocio al siguiente nivel.”, indicó Campos.

El nuevo CEO fue elegido por unanimidad del Consejo de socios. Se incorporó a EY en 2005 y, desde entonces, ha tenido un impacto decisivo en la organización.