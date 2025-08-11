EY Centroamérica tiene nuevo CEO

Por revistaeyn.com
EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana nombra nuevo CEO y Socio Director a Juan Rafael Campos.
La dirección estratégica y operativa de EY en Centroamérica, Panamá y República Dominicana estará a cargo, a partir del 1 de octubre de 2025, de Campos.
“Me siento honrado de haber sido elegido por mis socios para liderar esta gran organización. Nuestra firma está orgullosa de su historia pero a su vez estamos listos para llevar nuestro negocio al siguiente nivel.”, indicó Campos.
El nuevo CEO fue elegido por unanimidad del Consejo de socios. Se incorporó a EY en 2005 y, desde entonces, ha tenido un impacto decisivo en la organización.
Ha sido Socio Director de Auditoría de EY durante más de 20 años, liderando con visión y determinación la práctica en la región. Además de su rol en auditoría, su trayectoria profesional de más de 35 años en la industria de servicios profesionales incluye roles de Socio Director de Consultoría y Socio Director de Estrategia y Transacciones.
Su experiencia incluye la conducción de procesos de transformación empresarial, valoraciones financieras, fusiones y adquisiciones, así como renegociaciones de deuda en toda la región.
Juan Rafael asume su liderazgo en un momento en que la firma se solidifica y evoluciona con un innovador modelo que implica la integración de su talento y operaciones al equipo de más de 20,000 colaboradores y 800 socios de EY Latinoamérica.