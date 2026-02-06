Empresas & Management

Fallece César Nasthas, fundador de Leyde

La visión del empresario hondureño transformó la industria lechera del país. Bajo su liderazgo, Leyde se convirtió en un referente nacional de la misma.

  • Fallece César Nasthas, fundador de Leyde

    César Nasthas. FOTO CORTESÍA
2026-02-06

Por revistaeyn.com

El empresario hondureño, César Nasthas Butto, falleció este 6 de febrero de 2026. Su legado permanecerá reflejado en la empresa que fundó en el litoral Atlántico de Honduras: Leyde.

Los directores, ejecutivos y colaboradores de la empresa lamentaron su partida, pero se comprometen a seguir con los valores que el impregnó en la cultura organizacional: integridad y compromiso.

"Don César fue un empresario excepcional, cuya pasión por la excelencia y la innovación inspiró a generaciones de colaboradores y dejó una huella imborrable en la comunidad empresarial y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", indica una esquela compartida por Leyde.

LEYDE: Legado de calidad, compromiso e innovación constante

Su visión empresarial no solo impulsó la economía local, sino que brindó sustento a miles de familias hondureñas durante décadas.

En 2016, Nasthas recibió un homenaje por parte de la directiva de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA) por su aporte a la economía del rubro de la leche.

Leyde: a la conquista de los jóvenes con contenido orgánico

Leyde es una marca hondureña enfocada en lácteos, jugos y bebidas, con larga trayectoria en el mercado. Se caracteriza por su tradición, calidad y conexión emocional con los consumidores hondureños, siendo considerada una marca icónica o “Lovemarks”, según estudios de E&N.

En el ámbito deportivo, su nombre estaba relacionado con las palabras: pasión y lealtad, ya que era presidente del Club Deportivo Victoria. Su gestión es recordada por la estabilidad y los éxitos que llevaron al club a ser uno de los protagonistas de la Liga Nacional.

Debido a complicaciones de salud propias de su avanzada edad, Nasthas Butto (1935-2026) se había mantenido alejado de la vida pública en los últimos años.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tendencias
|
Obituarios
|
Marketing
|
LOVEMARKS
|
Marcas
|
Leyde
|
Honduras
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE