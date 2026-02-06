Fallece César Nasthas, fundador de Leyde

Por revistaeyn.com
El empresario hondureño, César Nasthas Butto, falleció este 6 de febrero de 2026. Su legado permanecerá reflejado en la empresa que fundó en el litoral Atlántico de Honduras: Leyde.
Los directores, ejecutivos y colaboradores de la empresa lamentaron su partida, pero se comprometen a seguir con los valores que el impregnó en la cultura organizacional: integridad y compromiso.
"Don César fue un empresario excepcional, cuya pasión por la excelencia y la innovación inspiró a generaciones de colaboradores y dejó una huella imborrable en la comunidad empresarial y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", indica una esquela compartida por Leyde.
Su visión empresarial no solo impulsó la economía local, sino que brindó sustento a miles de familias hondureñas durante décadas.
En 2016, Nasthas recibió un homenaje por parte de la directiva de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA) por su aporte a la economía del rubro de la leche.
Leyde es una marca hondureña enfocada en lácteos, jugos y bebidas, con larga trayectoria en el mercado. Se caracteriza por su tradición, calidad y conexión emocional con los consumidores hondureños, siendo considerada una marca icónica o “Lovemarks”, según estudios de E&N.
En el ámbito deportivo, su nombre estaba relacionado con las palabras: pasión y lealtad, ya que era presidente del Club Deportivo Victoria. Su gestión es recordada por la estabilidad y los éxitos que llevaron al club a ser uno de los protagonistas de la Liga Nacional.
Debido a complicaciones de salud propias de su avanzada edad, Nasthas Butto (1935-2026) se había mantenido alejado de la vida pública en los últimos años.