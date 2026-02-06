Fallece César Nasthas, fundador de Leyde

Por revistaeyn.com

El empresario hondureño, César Nasthas Butto, falleció este 6 de febrero de 2026. Su legado permanecerá reflejado en la empresa que fundó en el litoral Atlántico de Honduras: Leyde.

Los directores, ejecutivos y colaboradores de la empresa lamentaron su partida, pero se comprometen a seguir con los valores que el impregnó en la cultura organizacional: integridad y compromiso.

"Don César fue un empresario excepcional, cuya pasión por la excelencia y la innovación inspiró a generaciones de colaboradores y dejó una huella imborrable en la comunidad empresarial y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", indica una esquela compartida por Leyde.