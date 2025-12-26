Fallece Víctor Jorge Saca, fundador de Laboratorios Vijosa en El Salvador

Por revistaeyn.com
Víctor Jorge Saca, empresario y fundador de Laboratorios Vijosa en El Salvador, falleció a los 84 años, dejando tras de sí una trayectoria que marcó un antes y un después en la producción y exportación de medicamentos.
La noticia fue dada a conocer por la propia empresa a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que se destacó su liderazgo sostenido por más de medio siglo, así como su compromiso ético y su vocación de servicio.
Saca fue reconocido como uno de los pioneros del sector farmacéutico salvadoreño. Bajo su conducción, Laboratorios Vijosa logró consolidarse como la firma líder en exportaciones del rubro durante 15 años consecutivos, de acuerdo con el Ranking de Exportadores Industriales que elabora la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), institución en la que también tuvo una participación activa.
Originario de Chalatenango, donde nació en noviembre de 1941, Víctor Jorge Saca se formó como doctor en Química y Farmacia en la Universidad de El Salvador y complementó su preparación académica con estudios en el extranjero. Ese bagaje fue clave para impulsar un proyecto empresarial que combinó innovación, crecimiento sostenido y compromiso social.
En 1971 dio un paso histórico al poner en marcha la primera planta farmacéutica especializada en medicamentos inyectables del país, ubicada en la colonia La Rábida, en San Salvador. El emprendimiento comenzó de manera modesta, con apenas siete productos y cinco colaboradores. Con el paso del tiempo, la empresa creció hasta superar los 1,000 empleados, convirtiéndose en un referente regional.
Vijosa es el mayor exportador del sector farmacéutico de El Salvador y figura como una pieza clave en la matriz exportadora del país. Saca sostiene que la operación contribuye a fortalecer la competitividad y la diversificación.
La empresa cuenta con un portafolio de más de 600 productos entre antibióticos, antigripales, multivitamínicos, energizantes, cuidado articular, salud integral, así como también líneas terapéuticas de medicina orto molecular, sueroterapia, entre otras.
En 2023 la empresa inauguró la MEGA PLANTA VIJOSA, un proyecto único en la región, con un diseño de alta precisión que cumple con las más rigurosas y actualizadas normas internacionales aplicables a la fabricación de medicamentos estériles y no estériles como la PIC/S anexo 1 y el Informe 53 de la Organización Mundial de la Salud.
Su aporte al país fue reconocido en múltiples ocasiones. En 2014, la Asamblea Legislativa nombró a Saca “Hijo Meritísimo de El Salvador” por su labor empresarial y altruista. Más recientemente, en 2026, recibió la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Caballero.
Con información de Diario El Mundo