Fallece Víctor Jorge Saca, fundador de Laboratorios Vijosa en El Salvador

Empresas & Management

Laboratorios Vijosa es el mayor exportador del sector farmacéutico de El Salvador y figura como una pieza clave en la matriz exportadora del país.

Por revistaeyn.com Víctor Jorge Saca, empresario y fundador de Laboratorios Vijosa en El Salvador, falleció a los 84 años, dejando tras de sí una trayectoria que marcó un antes y un después en la producción y exportación de medicamentos. La noticia fue dada a conocer por la propia empresa a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que se destacó su liderazgo sostenido por más de medio siglo, así como su compromiso ético y su vocación de servicio.

Saca fue reconocido como uno de los pioneros del sector farmacéutico salvadoreño. Bajo su conducción, Laboratorios Vijosa logró consolidarse como la firma líder en exportaciones del rubro durante 15 años consecutivos, de acuerdo con el Ranking de Exportadores Industriales que elabora la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), institución en la que también tuvo una participación activa.

Originario de Chalatenango, donde nació en noviembre de 1941, Víctor Jorge Saca se formó como doctor en Química y Farmacia en la Universidad de El Salvador y complementó su preparación académica con estudios en el extranjero. Ese bagaje fue clave para impulsar un proyecto empresarial que combinó innovación, crecimiento sostenido y compromiso social. En 1971 dio un paso histórico al poner en marcha la primera planta farmacéutica especializada en medicamentos inyectables del país, ubicada en la colonia La Rábida, en San Salvador. El emprendimiento comenzó de manera modesta, con apenas siete productos y cinco colaboradores. Con el paso del tiempo, la empresa creció hasta superar los 1,000 empleados, convirtiéndose en un referente regional.