Feria de empleo ofrecerá más de 800 plazas para talento tico

Por revistaeyn.com

En Costa Rica se abren 800 plazas en una nueva feria de empleo, promovida por la Universidad Fidélitas. En este espacio participarán más de 22 empresas nacionales e internacionales y tendrá un énfasis en perfiles de negocios y ciencias sociales.

El evento se desarrollará en dos modalidades, la primera el martes 4 de noviembre de forma virtual, de 9:00 am a 4:00 pm y la segunda será el miércoles 5 de noviembre -de manera presencial- de 10:00 am a 4:00 pm, en el Edificio de Innovación (4.º piso), sede San Pedro.

Entre las compañías participantes destacan EY, Deloitte, HP, Align Technology, Avionyx, P&G, Moody’s, Workday, Stryker, Sherwin Williams, AR Holdings, Cementos Progreso, Colegio de Ciencias Económicas, BDS Asesores, Kyndryl Costa Rica, Avionyx, Nexus HR - Elempleo.com, Bill Gosling Outsourcing, Talent Advisors, Doris Peters y Asociados, Siglo BPO, Grupo STT, FR T - Flowing Rivers Technologies.