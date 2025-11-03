Empresas & Management

Feria de empleo ofrecerá más de 800 plazas para talento tico

Las plazas disponibles incluyen oportunidades en áreas de análisis económico, recursos humanos, gestión administrativa, finanzas, contabilidad, servicio al cliente y posiciones técnicas en distintas disciplinas.

    La feria de empleo se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre donde más de 22 empresas estarán buscando personal en diferentes niveles. FOTO CORTESÍA / E&N
2025-11-03

Por revistaeyn.com

En Costa Rica se abren 800 plazas en una nueva feria de empleo, promovida por la Universidad Fidélitas. En este espacio participarán más de 22 empresas nacionales e internacionales y tendrá un énfasis en perfiles de negocios y ciencias sociales.

El evento se desarrollará en dos modalidades, la primera el martes 4 de noviembre de forma virtual, de 9:00 am a 4:00 pm y la segunda será el miércoles 5 de noviembre -de manera presencial- de 10:00 am a 4:00 pm, en el Edificio de Innovación (4.º piso), sede San Pedro.

Entre las compañías participantes destacan EY, Deloitte, HP, Align Technology, Avionyx, P&G, Moody’s, Workday, Stryker, Sherwin Williams, AR Holdings, Cementos Progreso, Colegio de Ciencias Económicas, BDS Asesores, Kyndryl Costa Rica, Avionyx, Nexus HR - Elempleo.com, Bill Gosling Outsourcing, Talent Advisors, Doris Peters y Asociados, Siglo BPO, Grupo STT, FR T - Flowing Rivers Technologies.

Las plazas disponibles incluyen oportunidades en áreas de análisis económico, recursos humanos, gestión administrativa, finanzas, contabilidad, servicio al cliente y posiciones técnicas en distintas disciplinas, explicó Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de Universidad Fidélitas.

“El objetivo de esta feria es generar un puente directo entre los estudiantes y profesionales así como las empresas que hoy demandan talento en estas áreas. No obstante, el abanico de opciones es amplio y se buscan también perfiles de otras especialidades”, agregó.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

