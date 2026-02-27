FIFCO inicia una nueva etapa con Mariel Picado Quevedo como directora general

Empresas & Management

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Florida Ice and Farm Company (FIFCO) inicia una nueva etapa en su operación y delega su liderazgo a Mariel Picado Quevedo, quien de manera inmediata es su nueva directora general. Su nombramiento empalma con la nueva visión de FIFCO, que ahora estará enfocada en la gestión de los negocios de hospitalidad y vidrio. “La Junta Directiva reconoce en Mariel la experiencia, el criterio y la visión necesarios para liderar esta fase de transición y consolidación. Su conocimiento profundo del negocio y su capacidad para gestionar procesos complejos serán fundamentales para las prioridades estratégicas de la compañía”, señaló Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de FIFCO.

El cambio en la Dirección General se da luego de que Rolando Carvajal Bravo, quien ocupaba ese cargo, asumiera la dirección de la nueva operación de Heineken en Costa Rica, tras la compra de las unidades de negocio a FIFCO. Ahora, ambas compañías son independientes.

El negocio, que se venía negociando desde finales del año pasado, se pactó por un monto de US$3.250 millones e incluye marcas icónicas como la cerveza Imperial, Pilsen o Tropical. Dentro de la venta también se incluyen las cadenas comerciales como la franquicia de panaderías Musmanni y las tiendas de conveniencia MUSI. Ya en enero de 2026, cuando se pactó la fusión, se indicaba que FIFCO no desaparecía, ya que seguirá operando en la Bolsa Nacional de Valores y se enfocará en sus otros negocios que no fueron parte de la venta: la división de hospitalidad y bienes raíces (donde manejan hoteles y proyectos inmobiliarios de lujo) y su participación en la fabricación de vidrio a través de la empresa Comegua.

LA NUEVA CEO DE FIFCO