Fiscales demandan para bloquear fusión de Warner Bros. y Paramount

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Según la demanda, la empresa resultante controlaría aproximadamente el 27 % del mercado estadounidense de películas de estreno amplio en salas de cine y más del 30% de los futuros lanzamientos de grandes producciones.

Por revistaeyn.com El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 12 fiscales generales estatales que presentó una demanda para bloquear la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valorada en US$110.000 millones, al argumentar que la operación reduciría ilegalmente la competencia en la industria cinematográfica y televisiva de Estados Unidos. La acción legal representa una importante escalada en el escrutinio regulatorio sobre lo que sería la mayor fusión en la historia de Hollywood, amenazando con retrasar o incluso frustrar una operación que podría transformar el panorama de los medios de comunicación al combinar dos de los mayores estudios cinematográficos y negocios de televisión por cable del sector.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, sostiene que la fusión violaría la Sección 7 de la Ley Clayton al reducir de manera sustancial la competencia en la distribución de películas para salas de cine y en la programación de televisión por cable básica. La coalición también solicitó a las empresas que no concreten la transacción hasta que concluya el proceso judicial y advirtió que buscará una orden de restricción temporal si las compañías se niegan. Según la demanda, la empresa resultante controlaría aproximadamente el 27 % del mercado estadounidense de películas de estreno amplio en salas de cine y más del 30 % de los futuros lanzamientos de grandes producciones ("blockbusters"). Los estados también sostienen que la entidad fusionada tendría cerca del 27 % del mercado de licencias de canales de televisión por cable básica, al unir al segundo y tercer mayor operador de ese segmento.