HBO Max y Paramount+ se unirán en una misma plataforma

Empresas & Management

Por Agencia EFE El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, anunció que la empresa unirá HBO Max y Paramount+ en una sola plataforma de 'streaming' tras llegar a un acuerdo para adquirir Warner Bros Discovery (WBD). "Combinaremos las carteras de 'streaming' de ambas compañías en una plataforma más sólida en los próximos años", informó Ellison en una llamada con inversores.

Según el ejecutivo, Paramount+ y HBO Max -que forma parte de WBD cuentan con más de 200 millones de suscriptores y llegan a más de 100 países y territorios en todo el mundo, "lo que nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de 'streaming' del mercado actual". No obstante, HBO seguirá operando de manera independiente, aclaró Ellison, que destacó el "trabajo extraordinario" de Casey Bloys, su director ejecutivo. Paramount Skydcance y Warner Bros. Discovery firmaron el pasado viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera en una transacción valorada en US$110.000 millones. Los términos del acuerdo incluyen una suma de US$31 por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.