Ford retira 119.000 autos por riesgo de incendio al usar el calentador del motor

POR EFE

La Compañía de automóviles estadounidense Ford Motor retirará del mercado hasta 119.000 vehículos debido a un defecto en el calentador del bloque del motor que podría provocar un cortocircuito y aumentar el riesgo de incendio, informó este miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

De acuerdo con la NHTSA, el retiro afecta a 119.000 vehículos, incluidos Ford Explorer modelos 2019 y 2024, Ford Focus fabricados entre 2013 y 2018, Ford Escape de los años 2013 a 2019, así como vehículos Lincoln MKC modelos 2015 y 2016, todos equipados con motores de 2.0 litros.

La agencia explicó que el calentador del bloque del motor puede agrietarse y desarrollar fugas de refrigerante, lo que podría causar un cortocircuito eléctrico cuando está conectado a la corriente, elevando el riesgo de incendio.