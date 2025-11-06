ECI invierte US$5 millones en laboratorio comercial de pruebas de empaque

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Con una inversión inicial superior a los US$5 millones y una infraestructura de 1.300 metros cuadrados, ECI inauguró en Costa Rica el único laboratorio comercial de pruebas de empaque, simulación de distribución y pruebas de estabilidad (envejecimiento) en Latinoamérica. El centro está equipado con tecnología de última generación, y diseñado para atender las necesidades de sectores como el de dispositivos médicos, farmacéutico, electrónico, alimentario, transporte y logística, entre otros.

El laboratorio ofrece una alternativa local para la validación de empaques y vida útil de productos, que hasta ahora requerían el envío de muestras al extranjero. Con esta solución, las empresas podrán reducir riesgos, acortar los tiempos de validación, minimizar costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones desde la región mediante una comunicación directa y oportuna de resultados. Las nuevas instalaciones incluyen cámaras de estabilidad (envejecimiento acelerado y en tiempo real), cámaras de acondicionamiento ambiental y una estación de evaluación de la integridad del empaque con cámaras de vacío. Además, cuentan con tecnología avanzada para la simulación de condiciones reales de transporte, como vibración, caída, compresión, altitud, impacto y ciclos completos de distribución, respaldadas por un sistema de monitoreo en tiempo real que garantiza precisión, trazabilidad y cumplimiento con estándares internacionales. Diseñado con visión a futuro, el laboratorio dispone de espacio para futuras ampliaciones y nuevos proyectos especializados, con el objetivo de acompañar el crecimiento y la innovación del ecosistema regional.