Greenhushing: el silencio sostenible de las marcas

Por revistaeyn.com

En la actualidad, la sostenibilidad es una expectativa clave para las audiencias. Sin embargo, muchas empresas están optando por una estrategia silenciosa o mejor conocida como "greenhushing" (silencio verde).

Este fenómeno implica que, por temor a la crítica o acusaciones de greenwashing, numerosas marcas eligen no comunicar sus importantes avances en sostenibilidad.

Adrián Pascoe, consultor de comunicación, señala que este fenómeno, definido como la decisión deliberada de no comunicar las acciones sostenibles por miedo a la crítica o a ser malinterpretadas, está ganando fuerza. “Las acciones por sí mismas no valen, hay que comunicarlas, pero el riesgo de sobre comunicar o sobre subrayar, ha generado que el greenhushing sea parte del ritmo de la comunicación. Ya no se trata de llamar la atención con las acciones, si no de colocar esas acciones en marcos que las validen, quizá en alianzas o marcos externos –foros, congresos” menciona. ​