Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica transfirió US$472,3 millones en 2025

Entre enero y diciembre de 2025, a través del SIPA se transfirieron US$472,3 millones, lo que representa un incremento interanual de 31,2 % con respecto a 2024.

Por revistaeyn.com Tras registrar crecimientos significativos en montos procesados y en número de operaciones durante 2025 y enero de 2026, el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) continúa consolidándose como la principal infraestructura regional de carácter multilateral y público para la realización de transferencias electrónicas de fondos, destacó la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). Entre enero y diciembre de 2025, a través del SIPA se transfirieron US$472,3 millones, lo que representa un incremento interanual de 31,2 % con respecto a 2024. Asimismo, el sistema procesó 62.800 transferencias, reflejando un crecimiento de 46,6 % en comparación con el año anterior.

Este sistema es el resultado del Programa Regional de Fortalecimiento de sistemas de pagos del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) iniciado en 2001, con el objetivo de apoyar la integración financiera regional por medio del desarrollo de la infraestructura financiera regional. El SIPA permite brindar los mecanismos automatizados mediante procesos transparentes, eficientes y seguros, permitiendo a los participantes directos liquidar electrónicamente, en forma bruta y en tiempo real sus operaciones, derivadas de pagos en dólares de los Estados Unidos. Es un sistema de pagos regional creado para realizar transferencias electrónicas de fondos entre personas naturales y jurídicas (clientes de los bancos comerciales) e instituciones bancarias de Centroamérica y República Dominicana.