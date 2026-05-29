Pollo Campero inaugura nueva sucursal en El Salvador con inversión de US$2,5 millones

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El nuevo restaurante ubicado en el Centro Histórico de San Salvador incorpora elementos nostálgicos y culturales que buscan conectar emocionalmente con los clientes.

Por revistaeyn.com El Centro Histórico de San Salvador, El Salvador, continúa consolidándose como un polo de atracción para la inversión privada y la dinamización comercial. La cadena de restaurantes Pollo Campero inauguró una nueva sucursal en esta emblemática zona de la capital. La inversión realizada por Pollo Campero asciende a US$2,5 millones y permitirá la generación de más de 50 empleos entre directos e indirectos.

La nueva sucursal está ubicada en el corazón del distrito capital, en San Salvador Centro, y busca convertirse en un punto de encuentro para familias, turistas nacionales y visitantes extranjeros que recorren el renovado Centro Histórico. Durante el acto de inauguración, Amanda Carballo, directora de Mercadeo e Imagen del Centro Histórico de San Salvador, destacó que la apertura simboliza el retorno de marcas importantes a esta zona de la ciudad. “No solo representa la apertura de un nuevo restaurante, esto es el reflejo de cómo las marcas que antes veíamos se iban del centro histórico están regresando y apostando por la inversión, la innovación y la recuperación de edificios con patrimonio”, expresó. La ejecutiva subrayó que esta inversión forma parte del proceso de revitalización del Centro Histórico, donde la participación de la empresa privada ha sido clave para impulsar la actividad económica y recuperar espacios urbanos que durante años permanecieron abandonados o con poco movimiento comercial.