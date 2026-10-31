Grupo Unicomer recupera más de 61 toneladas de residuos electrónicos en Costa Rica

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Durante 2026, la empresa ha organizado jornadas de recolección en comunidades como San Vito, San Ramón, Matina, Coronado, Jicaral y Pérez Zeledón, mediante alianzas con municipalidades, el Ministerio de Salud y otros actores sociales.

Por revistaeyn.com El programa Gollo Recicla, impulsado por Grupo Unicomer, ha recuperado 61.665 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Costa Rica durante 2026, equivalentes a más de 61 toneladas de equipos y componentes que requieren un tratamiento especializado para reducir su impacto ambiental y aprovechar los materiales que contienen. La recolección forma parte de las acciones de la compañía para fomentar el reciclaje electrónico y facilitar a los consumidores alternativas para desechar adecuadamente celulares, computadoras, electrodomésticos y otros dispositivos que han llegado al final de su vida útil.

La cifra se suma a los resultados acumulados por el programa desde su creación en 2012. Hasta el cierre de 2025, Gollo Recicla había recuperado 2.616 toneladas de residuos electrónicos, equivalentes a más de 2,6 millones de kilogramos. El avance se produce en un contexto de crecimiento mundial de este tipo de desechos. Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos 2024, se estima que para 2030 se generarán aproximadamente 82 millones de toneladas de residuos electrónicos en el planeta, lo que plantea desafíos para su recolección, tratamiento y aprovechamiento. "En Grupo Unicomer creemos que nuestra responsabilidad va más allá de comercializar productos. También queremos brindar soluciones para que, cuando estos artículos terminan su vida útil, las personas tengan alternativas accesibles para disponer de ellos correctamente", señaló Jossué Zeledón, coordinador de Responsabilidad Social de Grupo Unicomer-Gollo.