America Free Zone aspira a convertirse en una zona franca cero residuos a relleno sanitario

Por revistaeyn.com
America Free Zone (AFZ), en Costa Rica, impulsa una estrategia de sostenibilidad que promueve la eficiencia energética, la gestión integral de los residuos y el uso responsable de los recursos, favoreciendo un entorno limpio y saludable para más de 15.000 personas que laboran en esta zona franca.
Durante sus 27 años de trayectoria, la sostenibilidad ha sido parte de la oferta de valor de AFZ para atraer a las compañías multinacionales, con base en su visión 3P+I (Personas, Planeta y Prosperidad, potenciados por la Innovación).
Desde las etapas de diseño y construcción, los proyectos se desarrollan bajo criterios alineados con los estándares de certificación LEED, lo que ha permitido obtener calificaciones como LEED Gold y LEED Silver en algunas de sus edificaciones.
Como una de sus metas a mediano plazo, AFZ aspira a convertirse en una zona franca Zero Waste to Landfill (cero residuos a relleno sanitario), un concepto que busca minimizar la cantidad de desechos en un vertedero. Entre las principales acciones se destaca la implementación de centros de acopio para residuos valorizables -incluyendo papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio y botellas plásticas- y la gestión centralizada de los residuos, asegurando su trazabilidad y valorización efectiva.
La organización también pondrá en marcha una compostera industrial para el tratamiento in situ de residuos orgánicos y está implementando un sistema interno orientado a la reutilización y valorización de materiales constructivos.
“En AFZ impulsamos una cultura de sostenibilidad que se traduce en acciones concretas y soluciones innovadoras para toda nuestra comunidad. Creemos que el crecimiento económico y la protección del medio ambiente deben avanzar de la mano; por eso, cada iniciativa que promovemos busca generar valor para las empresas que operan en nuestra zona franca, así como para las miles de personas que la visitan, trabajan y conviven en ella diariamente”, aseguró Emilio Villalobos, gerente de Planeación y Sostenibilidad de AFZ.
El impacto de estas acciones se refleja en los resultados anuales de AFZ; entre ellos: 445.290 kWh de electricidad generada a través de sus más de 2,000 paneles solares, más de 22 toneladas de residuos recuperados para reciclaje, más de 36 toneladas de desechos no reciclables enviados a coprocesamiento y 3.255 millas recorridas en medios alternativos, lo que ayuda a evitar más de 346 kg de dióxido de carbono.
Esto último se logra con iniciativas de movilidad sostenible impulsadas en AFZ, incluyendo la disposición de 100 bicicletas electro-asistidas para uso de los colaboradores, rutas internas exclusivas para ciclistas y estaciones de carga para vehículos eléctricos.