America Free Zone aspira a convertirse en una zona franca cero residuos a relleno sanitario

Durante sus 27 años de trayectoria, la sostenibilidad ha sido parte de la oferta de valor de AFZ para atraer a las compañías multinacionales, con base en su visión 3P+I (Personas, Planeta y Prosperidad, potenciados por la Innovación).

America Free Zone (AFZ), en Costa Rica, impulsa una estrategia de sostenibilidad que promueve la eficiencia energética, la gestión integral de los residuos y el uso responsable de los recursos, favoreciendo un entorno limpio y saludable para más de 15.000 personas que laboran en esta zona franca.

Desde las etapas de diseño y construcción, los proyectos se desarrollan bajo criterios alineados con los estándares de certificación LEED, lo que ha permitido obtener calificaciones como LEED Gold y LEED Silver en algunas de sus edificaciones.

Como una de sus metas a mediano plazo, AFZ aspira a convertirse en una zona franca Zero Waste to Landfill (cero residuos a relleno sanitario), un concepto que busca minimizar la cantidad de desechos en un vertedero. Entre las principales acciones se destaca la implementación de centros de acopio para residuos valorizables -incluyendo papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio y botellas plásticas- y la gestión centralizada de los residuos, asegurando su trazabilidad y valorización efectiva.

La organización también pondrá en marcha una compostera industrial para el tratamiento in situ de residuos orgánicos y está implementando un sistema interno orientado a la reutilización y valorización de materiales constructivos.

“En AFZ impulsamos una cultura de sostenibilidad que se traduce en acciones concretas y soluciones innovadoras para toda nuestra comunidad. Creemos que el crecimiento económico y la protección del medio ambiente deben avanzar de la mano; por eso, cada iniciativa que promovemos busca generar valor para las empresas que operan en nuestra zona franca, así como para las miles de personas que la visitan, trabajan y conviven en ella diariamente”, aseguró Emilio Villalobos, gerente de Planeación y Sostenibilidad de AFZ.