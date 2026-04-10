Hojas de cálculo ganan protagonismo como herramienta para buscar empleo

El ritmo de contratación se ha desacelerado y millones de personas pasan meses buscando empleo. En ese contexto, candidatos como Artie Moffa encontraron en las hojas de cálculo una forma de poner orden al caos. Sus plantillas, compartidas en foros en línea, siguen siendo utilizadas por usuarios que intentan gestionar múltiples postulaciones simultáneamente.

Las hojas de cálculo han dejado de ser una herramienta exclusiva de contabilidad para convertirse en un recurso estratégico entre quienes buscan trabajo. Plantillas simples, pero bien estructuradas, están ayudando a miles de candidatos a organizar procesos complejos, mantener la motivación y tomar decisiones basadas en datos.

“En la búsqueda de empleo actual, realmente necesitas un sistema”, explica Moffa, quien enfrentó un proceso de 20 meses antes de conseguir trabajo. Su experiencia refleja una realidad común: el volumen de aplicaciones ha crecido significativamente, lo que obliga a los aspirantes a llevar registros detallados de cada vacante, contacto y seguimiento.

Plataformas como LinkedIn registran miles de solicitudes por minuto, mientras que un 38 % de los candidatos afirma estar aplicando a más empleos que nunca, pero recibiendo menos respuestas. Este desbalance ha impulsado el uso de herramientas que permitan gestionar mejor el tiempo y los esfuerzos.

Para muchos, las hojas de cálculo no solo sirven como agenda, sino como un sistema de análisis. Lara Thompson, profesional del área de marketing, documenta variables como versiones de su currículum, contactos realizados y recomendaciones recibidas. Esto le permite identificar patrones y ajustar su estrategia. “Nunca sentí que necesitaba hacer un seguimiento tan detallado como ahora. Es una forma completamente diferente de abordar la búsqueda de empleo”, señala.

Expertos coinciden en que el valor de estas herramientas también es psicológico. Mindy Shoss, profesora de psicología organizacional, subraya que “las hojas de cálculo pueden ayudar a los candidatos a gestionar mejor la incertidumbre y mantener una sensación de control y estructura en un proceso difícil”. Añade que “las personas tienen una necesidad básica de certeza y previsibilidad; cuando el futuro se vuelve incierto, es natural intentar controlar lo que está a su alcance”.