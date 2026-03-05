Cómo responder por qué dejó su último empleo sin arruinar una entrevista de trabajo

Por revistaeyn.com
Nunca se debe entrar a una entrevista de trabajo sin llevar algunas respuestas preparadas, aconseja la experta en carreras Erin McGoff. Tenerlas listas y usarlas en el momento adecuado puede evitar quedarse en blanco intentando formular una respuesta coherente a una pregunta difícil.
Según McGoff, practicar con anticipación lo que quiere decir puede ayudar a sentirse tranquilo y seguro en situaciones de alta presión.
En su experiencia, una de las preguntas de entrevista que con frecuencia desconcierta a los candidatos es: “¿Por qué dejaste tu último puesto?”
“Es una pregunta muy común con la que la gente tiene dificultades”, afirma, porque “no saben cómo expresarlo de una manera que sea sincera, pero que quizá no cuente toda la historia”.
En esencia, a los empleadores “en realidad no les importa por qué dejaste tu último trabajo”, describe McGoff. “Lo que buscan son señales de alerta e intentan entender por qué podrías dejar este trabajo”.
Lo más importante que debe tener en cuenta es que una entrevista “no es una sesión para desahogarse”, dice: no es el momento para hablar sobre tu “jefe horrible o tus compañeros de trabajo” de una empresa anterior.
Qué decir en su lugar
Cuando un candidato se queja de su trabajo anterior, desde la perspectiva del empleador “lo único que escuchan es: ‘Esta persona trae mucho equipaje’ o ‘Trae mucho drama’”, explica McGoff.
Como regla general, McGoff aconseja a los candidatos evitar hablar mal de su antigua empresa o de sus colegas. Además, dependiendo del tamaño de tu sector, señala que el entrevistador podría incluso conocer a tus excompañeros.
Ella recomienda seguir tres pasos para estructurar la respuesta:
Mencionar algo que le gustaba de tu puesto anterior
Por ejemplo, sugiere McGoff, podría decir: “Realmente disfruté trabajar en los productos que desarrollábamos”, o “Me sentí muy orgulloso del trabajo que pude lograr”.
Explicar brevemente por qué se fue
McGoff aconseja a los candidatos mantener un lenguaje neutral —de nuevo, la verdad sin filtros “a menudo no es lo que están buscando escuchar”, dice.
Por ejemplo, en lugar de decir que se fue por un jefe tóxico, podría decir algo como: “La empresa hizo un cambio en la dirección y, lamentablemente, eso cambió mucho la dinámica de mi puesto”.
Si prefiere evitar dar detalles específicos, también está bien mantener la respuesta general. Independientemente de la razón real, “Sentí que era el momento adecuado para avanzar” siempre es una buena respuesta, señala McGoff. Otra opción podría ser: “Estaba buscando más oportunidades de crecimiento en mi carrera”.
Conectar la respuesta con su interés en este nuevo puesto
Por ejemplo: “Vi que se abrió esta vacante y creo que puedo aportar mucho valor a esta empresa. Por eso estoy aquí hoy conversando con ustedes”, dice McGoff.
En general, los candidatos deberían centrarse en sus habilidades y en su interés por el puesto al que están aplicando, en lugar de hablar demasiado sobre el trabajo que dejaron, señala, y “mantener todo extremadamente positivo”.
Con información de CNBC