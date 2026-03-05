Empresas & Management

Cómo responder por qué dejó su último empleo sin arruinar una entrevista de trabajo

Experta aconseja a los candidatos evitar hablar mal de su antigua empresa o de sus colegas. Además, dependiendo del tamaño de tu sector, señala que el entrevistador podría incluso conocer a tus excompañeros.

Por revistaeyn.com Nunca se debe entrar a una entrevista de trabajo sin llevar algunas respuestas preparadas, aconseja la experta en carreras Erin McGoff. Tenerlas listas y usarlas en el momento adecuado puede evitar quedarse en blanco intentando formular una respuesta coherente a una pregunta difícil. Según McGoff, practicar con anticipación lo que quiere decir puede ayudar a sentirse tranquilo y seguro en situaciones de alta presión.

En su experiencia, una de las preguntas de entrevista que con frecuencia desconcierta a los candidatos es: “¿Por qué dejaste tu último puesto?” “Es una pregunta muy común con la que la gente tiene dificultades”, afirma, porque “no saben cómo expresarlo de una manera que sea sincera, pero que quizá no cuente toda la historia”. En esencia, a los empleadores “en realidad no les importa por qué dejaste tu último trabajo”, describe McGoff. “Lo que buscan son señales de alerta e intentan entender por qué podrías dejar este trabajo”. Lo más importante que debe tener en cuenta es que una entrevista “no es una sesión para desahogarse”, dice: no es el momento para hablar sobre tu “jefe horrible o tus compañeros de trabajo” de una empresa anterior.

Qué decir en su lugar

Cuando un candidato se queja de su trabajo anterior, desde la perspectiva del empleador “lo único que escuchan es: ‘Esta persona trae mucho equipaje’ o ‘Trae mucho drama’”, explica McGoff. Como regla general, McGoff aconseja a los candidatos evitar hablar mal de su antigua empresa o de sus colegas. Además, dependiendo del tamaño de tu sector, señala que el entrevistador podría incluso conocer a tus excompañeros.