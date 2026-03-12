Honda recorta planes y advierte de pérdidas de hasta US$8.600 millones

Empresas & Management

La empresa anunció que cancelará el lanzamiento y el desarrollo de tres modelos de vehículos eléctricos que estaban previstos para Norteamérica y revisará su estrategia de electrificación.

Por revistaeyn.com Honda Motor anunció que cancelará el lanzamiento y el desarrollo de tres modelos de vehículos eléctricos que estaban previstos para América del Norte y revisará su estrategia de electrificación, lo que generará gastos operativos adicionales y pérdidas relacionadas con participaciones en empresas asociadas. La automotriz japonesa indicó que espera que las pérdidas vinculadas a la cancelación de estos proyectos de vehículos eléctricos alcancen entre 930.000 millones y 1.27 billones de yenes (US$5.900 millones y US$8.000 millones) en el año fiscal 2026, y hasta 1.2 billones de yenes (US$7,600 millones) en el año fiscal 2027.

La empresa señaló además que las salidas de efectivo podrían llegar hasta 1.7 billones de yenes (US$10,800 millones) el próximo ejercicio fiscal. Para el año fiscal 2026, Honda agregó gastos operativos adicionales de entre 820.000 millones (US$5.200 millones) y 1.12 billones de yenes (US$7.100 millones), así como pérdidas por el método de participación de entre 110,000 millones (US$700 millones) y 150,000 millones de yenes (US$950 millones) respecto a su plan anterior. La dirección explicó en una sesión informativa que el rango estimado de pérdidas para este año se debe a que los pagos a proveedores aún no han sido finalizados.