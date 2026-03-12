Honda recorta planes y advierte de pérdidas de hasta US$8.600 millones

Por revistaeyn.com
Honda Motor anunció que cancelará el lanzamiento y el desarrollo de tres modelos de vehículos eléctricos que estaban previstos para América del Norte y revisará su estrategia de electrificación, lo que generará gastos operativos adicionales y pérdidas relacionadas con participaciones en empresas asociadas.
La automotriz japonesa indicó que espera que las pérdidas vinculadas a la cancelación de estos proyectos de vehículos eléctricos alcancen entre 930.000 millones y 1.27 billones de yenes (US$5.900 millones y US$8.000 millones) en el año fiscal 2026, y hasta 1.2 billones de yenes (US$7,600 millones) en el año fiscal 2027.
La empresa señaló además que las salidas de efectivo podrían llegar hasta 1.7 billones de yenes (US$10,800 millones) el próximo ejercicio fiscal.
Para el año fiscal 2026, Honda agregó gastos operativos adicionales de entre 820.000 millones (US$5.200 millones) y 1.12 billones de yenes (US$7.100 millones), así como pérdidas por el método de participación de entre 110,000 millones (US$700 millones) y 150,000 millones de yenes (US$950 millones) respecto a su plan anterior. La dirección explicó en una sesión informativa que el rango estimado de pérdidas para este año se debe a que los pagos a proveedores aún no han sido finalizados.
La compañía también detalló nuevas iniciativas dentro de su estrategia revisada, entre ellas ampliar su gama de vehículos híbridos eléctricos de tamaño mediano e introducir híbridos eléctricos de gran tamaño hacia finales de la década de 2020.
Para el año fiscal 2027, el beneficio operativo de 1.05 billones de yenes (US$6.700 millones) había sido el escenario base en discusiones previas. Sin embargo, si se añade la posible pérdida máxima de 1.2 billones de yenes, la empresa podría registrar números rojos en ese ejercicio fiscal.
Con información de Investing