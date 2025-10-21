Cinco consejos para ahorrar energía en el hogar

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com En el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, que se celebra cada 21 de octubre a nivel internacional, se invita a los consumidores a adoptar hábitos amigables con el ambiente en el hogar, acompañados de tecnologías que contribuyen a reducir el consumo eléctrico sin sacrificar confort ni rendimiento. El ahorro energético se ha convertido en una prioridad global. Conscientes de ello, las empresas ha integrado soluciones innovadoras en su portafolio de electrodomésticos, aires acondicionados y televisores, que ayudan a los usuarios a disfrutar de un hogar más eficiente y responsable con el medio ambiente.

A continuación, LG comparte cuatro formas prácticas de ahorrar energía en casa: 1. Opte por aires acondicionados con tecnología Inverter: Los equipos de aire acondicionado con tecnología Inverter ajustan automáticamente su potencia para mantener un rendimiento constante con una reducción de hasta un 70 % del gasto energético frente a los modelos tradicionales. Los aires acondicionados Inverter utilizan un compresor que ajusta la velocidad para alcanzar la temperatura deseada, lo que resulta en un menor consumo de energía, refrigeración y calefacción más consistentes y una vida útil más larga en comparación con las unidades de aire acondicionado tradicionales. 2. Aproveche las funciones inteligentes: Los electrodomésticos conectados permiten controlar y monitorear el consumo energético desde una aplicación móvil. Por ejemplo, los usuarios pueden encender la lavadora en horarios de menor demanda eléctrica o ajustar la temperatura del aire acondicionado incluso cuando no están en casa.