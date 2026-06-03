Empresa ITEK, en alianza con TMA, inaugura planta de almacenamiento en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La empresa ITEK, en alianza con TMA, inauguró una nueva planta de almacenamiento en el Parque CLI, en El Coyol de Alajuela, desde donde brindará servicios operativos y logísticos para compañías de dispositivos médicos y manufactura avanzada instaladas en Costa Rica.
La nueva planta estará enfocada en brindar soporte operativo y logístico especializado, particularmente en el manejo de resinas plásticas y materiales poliméricos, químicos e insumos técnicos, componentes, empaques, materiales auxiliares y suministros MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) utilizados por empresas exportadoras y de manufactura avanzada.
Además, entre los servicios que ofrecerá ITEK / TMA se incluyen almacenamiento, control de inventarios, trazabilidad digital, documentación y coordinación logística para industrias altamente reguladas.
“Esta inauguración representa un hito de mérito nacional. Somos dos empresas costarricenses que, a través del trabajo duro y el apoyo mutuo, nos levantamos para competir al más alto nivel global. Al unir la infraestructura de TI y la excelencia operativa de ITEK con la cultura de mejora continua potenciada por Inteligencia Artificial de TMA, creamos una plataforma única que elimina fricciones, reduce riesgos y aporta previsibilidad a la cadena de suministro del clúster médico”, indicaron Bernal Rodríguez, Director General de ITEK, y Johan Porras, Director Financiero de TMA.
Para esta nueva planta, la compañía abrirá cerca de 10 nuevos puestos de trabajo en una primera etapa, y contempla un crecimiento progresivo de colaboradores conforme avance la operación. Entre los perfiles requeridos se encuentran especialistas en inventarios y sistemas ERP/WMS, personal con experiencia en comercio exterior y regulaciones de Zona Franca, operadores para ambientes regulados y perfiles enfocados en logística operativa y soporte a clientes corporativos.
“Este tipo de proyectos hace más robusta la red de proveedores especializados en el país, elevando la competitividad y contribuye a consolidar el posicionamiento de Costa Rica como un hub confiable para industrias de alto valor agregado”, destacó Indiana Trejos, Ministra de Comercio Exterior.
La apertura de esta nueva operación en Alajuela ocurre en una de las regiones que concentra parte importante del crecimiento futuro de la industria médica y de manufactura avanzada en Costa Rica, particularmente alrededor de Coyol, Grecia y otros polos industriales de la provincia, donde continúan instalándose empresas vinculadas a dispositivos médicos y tecnologías especializadas.