Empresa ITEK, en alianza con TMA, inaugura planta de almacenamiento en Costa Rica

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Entre los servicios que ofrecerá ITEK / TMA se incluyen almacenamiento, control de inventarios, trazabilidad digital, documentación y coordinación logística para industrias altamente reguladas.

Por revistaeyn.com La empresa ITEK, en alianza con TMA, inauguró una nueva planta de almacenamiento en el Parque CLI, en El Coyol de Alajuela, desde donde brindará servicios operativos y logísticos para compañías de dispositivos médicos y manufactura avanzada instaladas en Costa Rica. La nueva planta estará enfocada en brindar soporte operativo y logístico especializado, particularmente en el manejo de resinas plásticas y materiales poliméricos, químicos e insumos técnicos, componentes, empaques, materiales auxiliares y suministros MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) utilizados por empresas exportadoras y de manufactura avanzada.

Además, entre los servicios que ofrecerá ITEK / TMA se incluyen almacenamiento, control de inventarios, trazabilidad digital, documentación y coordinación logística para industrias altamente reguladas. “Esta inauguración representa un hito de mérito nacional. Somos dos empresas costarricenses que, a través del trabajo duro y el apoyo mutuo, nos levantamos para competir al más alto nivel global. Al unir la infraestructura de TI y la excelencia operativa de ITEK con la cultura de mejora continua potenciada por Inteligencia Artificial de TMA, creamos una plataforma única que elimina fricciones, reduce riesgos y aporta previsibilidad a la cadena de suministro del clúster médico”, indicaron Bernal Rodríguez, Director General de ITEK, y Johan Porras, Director Financiero de TMA.