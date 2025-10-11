Hyundai Electronics llega a El Salvador

Por revistaeyn.com

Hyundai Electronics, marca de tecnología y electrónica de consumo, anuncia la consolidación de sus operaciones en Centroamérica y el Caribe con la llegada oficial a El Salvador, de la mano de su aliado estratégico Electroglobal.

Reconocida internacionalmente por su innovación y calidad, la compañía inició su expansión en Latinoamérica hace 16 años en Colombia, desde donde ha impulsado su crecimiento hacia mercados clave como Perú, México y Centroamérica.

“El Salvador es un mercado vibrante y en crecimiento, con consumidores que valoran la tecnología de calidad y el diseño. Con la llegada de nuestros nuevos televisores, queremos ofrecer experiencias que combinen innovación, conectividad y accesibilidad, fortaleciendo así nuestro compromiso con la región centroamericana”, destacó Natalia Peláez Valencia, directora de Mercadeo de Hyundai Electronics para Latinoamérica.