Hyundai Electronics llega a El Salvador

Por revistaeyn.com
Hyundai Electronics, marca de tecnología y electrónica de consumo, anuncia la consolidación de sus operaciones en Centroamérica y el Caribe con la llegada oficial a El Salvador, de la mano de su aliado estratégico Electroglobal.
Reconocida internacionalmente por su innovación y calidad, la compañía inició su expansión en Latinoamérica hace 16 años en Colombia, desde donde ha impulsado su crecimiento hacia mercados clave como Perú, México y Centroamérica.
“El Salvador es un mercado vibrante y en crecimiento, con consumidores que valoran la tecnología de calidad y el diseño. Con la llegada de nuestros nuevos televisores, queremos ofrecer experiencias que combinen innovación, conectividad y accesibilidad, fortaleciendo así nuestro compromiso con la región centroamericana”, destacó Natalia Peláez Valencia, directora de Mercadeo de Hyundai Electronics para Latinoamérica.
Actualmente, estos tres países representan el 32,6% de sus operaciones regionales, lo que refleja la importancia estratégica de la región para Hyundai Electronics.
En 2014, Hyundai Electronics inauguró una planta de producción en Pereira, Colombia, con capacidad para fabricar hasta 700.000 televisores al año. Desde allí, gestiona producción, actualización de software, control de calidad, almacenamiento y distribución hacia toda Latinoamérica. Solo en 2023, esta planta exportó más de 108.000 televisores, incluyendo envíos a Centroamérica y el Caribe, reafirmando su papel como hub regional de manufactura y logística.
La compañía presenta en el país su más reciente generación de televisores con Google TV integrado, un sistema operativo que ofrece acceso fácil a aplicaciones, contenidos favoritos y recomendaciones personalizadas, además de la comodidad de control por voz.