El Salvador: José Luis Saca Jiménez es nombrado presidente de ANEP

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A través de un comunicado, la ANEP señaló que Saca Jiménez cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la radiodifusión, inteligencia y energía. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Radio Corporación FM, líder en el rubro desde 1995.

Por revistaeyn.com El empresario José Luis Saca Jiménez asumió la presidencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de El Salvador, para el período 2026-2028. Saca Jiménez fue electo por el Comité Ejecutivo, que realizó una sesión en la que Agustín Martínez entregó la dirección de la gremial, que conmemora 60 años de fundación en El Salvador.

A través de un comunicado, la ANEP señaló que Saca Jiménez cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la radiodifusión, inteligencia y energía. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Radio Corporación FM, líder en el rubro desde 1995. También dirige Comarketing y Virtual Holdings, ambas empresas dedicadas a audiencias y transformación digital, así como CECA Energy, enfocada en la generación de energía renovable, y B1OP, una firma especializada en extracción y gestión de datos. El nuevo presidente de la ANEP aporta una “trayectoria de liderazgo gremial internacional y asume con optimismo el reto de impulsar al sector privado en un entorno favorable, marcado por el fortalecimiento de la seguridad nacional, ideal para potenciar la inversión local y extranjera”, señaló la gremial.