Inauguran el VII Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

Tras las primeras intervenciones, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, y Stanley Motta, presidente de Copa Holdings, han protagonizado el panel ‘¿Por qué ahora? Iberoamérica como oportunidad’. Una mesa, moderada por Vicky Dávila, directora Revista Semana, en la que los empresarios han reflexionado sobre el cambio de rumbo político internacional, que no ha dejado atrás a la región Iberoamericana.

Durante la celebración del panel ‘Rompiendo barreras: Mujeres que hacen historia’, moderado por Miguel Ángel Navarro, vice-chairman y CEO Catenon, se ha puesto el foco en cómo las mujeres están desafiando estereotipos y barreras históricas para alcanzar logros extraordinarios, desde romper récords hasta liderar equipos. Alexia Putellas, Campeona Mundial de Fútbol 2023. Balón Oro femenino. The Best a la mejor jugadora FIFA, y Tatiana Calderón, piloto de automovilismo, han participado en esta mesa redonda, donde la futbolista ha destacado que “existe una discriminación sistemática en materia deportiva, y es necesario una personalidad fuerte para superarla, sobreponiéndonos a los retos que tenemos y visualizando el camino y llegando al mejor camino posible”. Por su parte, la piloto ha declarado que “en el automovilismo, las mujeres tenemos muchas aptitudes que no hemos sido capaces de explotar por el hecho de ser un deporte primordialmente masculino, especialmente en Colombia”.

RETOS DEL AGRO

También se ha puesto sobre la mesa el debate sobre los retos del agro y la alimentación en la mesa ‘Los retos del agro y la alimentación’, compuesta por Carlos Enrique Cavelier, presidente de la junta directiva y coordinador de sueños de ALQUERÍA, y Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, como moderador.

En relación a este tema, Cavelier ha destacado que “los retos del sector del agro y de la agroindustria son aumentar la producción y acabar con la pobreza agraria. Colombia puede llegar a ser una potencia agroindustrial: tiene más de 40 millones de hectáreas para cultivos y solo utiliza 5 y podríamos tener el triple de vacas. Colombia tiene un potencial gigantesco por sus recursos (de agua, ganadero...) pero necesitamos ser más productivos y eficientes. En Colombia somos muy pocos productivos: la mayoría de los campesinos colombianos no han cambiado en 100 años y la industria agraria es el 12 % del PIB”.

Por su parte, Ovidio Claro ha subrayado que “los empresarios tenemos una gran responsabilidad en la cadena alimentaria sobre todo porque Iberoamérica es la despensa del mundo. Pero tenemos muchos problemas estructurales: de abastecimiento de agua y de soberanía alimentaria... Un estado no es soberano si no tiene soberanía alimentaria. Tenemos que ser sostenibles y soberanos”.