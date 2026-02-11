Inauguran ventanilla de atención judicial para empresarios de Honduras

Empresas & Management

Este nuevo espacio de la CCIC ofrecerá orientación sobre diversos procedimientos judiciales, además de gestionar la emisión de constancias de antecedentes penales y recibir solicitudes para la autenticación de documentos.

Por revistaeyn.com El Poder Judicial de Honduras dio un paso para acercar sus servicios a la ciudadanía y al sector empresarial con la apertura de una ventanilla de atención en el Portal Empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). La iniciativa fue inaugurada con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, quien destacó la relevancia de fortalecer los canales de atención institucional.

Este nuevo espacio ofrecerá orientación sobre diversos procedimientos judiciales, además de gestionar la emisión de constancias de antecedentes penales y recibir solicitudes para la autenticación de documentos. Con ello, se busca reducir tiempos de espera y simplificar procesos que tradicionalmente requieren desplazamientos a distintas dependencias. El presidente de la CCIC, Karim Qubain, resaltó la disposición de la titular del Poder Judicial para concretar este proyecto, subrayando que representa un avance en la modernización y eficiencia de los servicios públicos. Según expresó, la instalación de esta ventanilla dentro del Portal Empresarial facilitará trámites clave tanto para emprendedores como para empresas consolidadas, al concentrar servicios en un mismo punto de atención. La oficina atenderá al público de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, lo que permitirá a usuarios realizar diligencias judiciales en un entorno accesible y vinculado directamente con la actividad comercial e industrial de la región norte del país.