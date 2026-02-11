Inauguran ventanilla de atención judicial para empresarios de Honduras

Por revistaeyn.com
El Poder Judicial de Honduras dio un paso para acercar sus servicios a la ciudadanía y al sector empresarial con la apertura de una ventanilla de atención en el Portal Empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
La iniciativa fue inaugurada con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, quien destacó la relevancia de fortalecer los canales de atención institucional.
Este nuevo espacio ofrecerá orientación sobre diversos procedimientos judiciales, además de gestionar la emisión de constancias de antecedentes penales y recibir solicitudes para la autenticación de documentos. Con ello, se busca reducir tiempos de espera y simplificar procesos que tradicionalmente requieren desplazamientos a distintas dependencias.
El presidente de la CCIC, Karim Qubain, resaltó la disposición de la titular del Poder Judicial para concretar este proyecto, subrayando que representa un avance en la modernización y eficiencia de los servicios públicos.
Según expresó, la instalación de esta ventanilla dentro del Portal Empresarial facilitará trámites clave tanto para emprendedores como para empresas consolidadas, al concentrar servicios en un mismo punto de atención.
La oficina atenderá al público de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, lo que permitirá a usuarios realizar diligencias judiciales en un entorno accesible y vinculado directamente con la actividad comercial e industrial de la región norte del país.
Durante el acto inaugural, Obando sostuvo un encuentro con Qubain y miembros de la junta directiva de la CCIC. En la reunión se analizaron estrategias para reforzar la coordinación entre el Poder Judicial y el sector privado, con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la experiencia de los usuarios.
La magistrada reiteró la importancia de mantener una relación cercana con la ciudadanía y los actores económicos, promoviendo mecanismos que contribuyan a la transparencia y eficiencia institucional.
Como parte de esta estrategia de acercamiento, la presidenta de la CSJ adelantó que próximamente se habilitará una oficina de la Contraloría del Notariado en el mismo Portal Empresarial. Esta medida pretende optimizar aún más la gestión de servicios relacionados con la actividad notarial y otros procesos vinculados al ámbito judicial.
