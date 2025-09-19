Hondureños dan su confianza a líderes empresariales y valoran sus acciones

Empresas & Management

El estudio “Reputación en Centroamérica 2025: El valor de la Confianza”, publicado por la Revista Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, revela que la empresa privada es la institución de mayor confianza en Honduras, superando a sectores tradicionales.

Por Jacqueline Molina - revistaeyn.com En un contexto marcado por la incertidumbre y crisis de credibilidad institucional, el sector empresarial se consolida como el de mayor confianza entre los hondureños. Así lo demuestra el estudio “Reputación en Centroamérica 2025: El valor de la Confianza”, publicado por la Revista Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE. Los resultados fueron presentados en un evento organizado por la revista Estrategia & Negocios, la firma de consultoría PIZZOLANTE, DATOS Group, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

El estudio, que consultó a casi 5.000 personas en toda Centroamérica, entre líderes empresariales, tomadores de decisión y público general, reveló que la empresa privada hondureña se consolida como la institución de mayor confianza en el país, superando ampliamente a otras entidades tradicionales. Además, señala que Honduras es el país donde la confianza en empresas y empresarios alcanza su punto más alto en la región. Según la encuesta del público informado, el 83.1 % confía en la empresa privada y un 86.7 % en los líderes empresariales, cifras que superan al resto de países centroamericanos. Uno de los aspectos más valiosos del informe es su enfoque multidimensional sobre el concepto de confianza, ya que el modelo utilizado por DATOS Group identifica cinco tipos: conductual, afectiva, cognitiva, social y tecnológica.

CONFIANZA CONDUCTUAL

En Honduras, la más valorada fue la confianza conductual, asociada a la calidad de los productos y servicios, seguida por la confianza tecnológica, que resalta la innovación y adaptación digital de las empresas. Otro hallazgo relevante, pero a la vez preocupante, es que la confianza de la población hondureña en las instituciones públicas es baja, especialmente en áreas como la justicia, la seguridad y el gobierno. Al respecto, Ítalo Pizzolante, fundador de la firma que lleva su nombre e impulsor del estudio, señaló que este panorama obliga a repensar el rol del liderazgo público y la necesidad de recuperar la credibilidad institucional. Subrayó que, de acuerdo con las encuestas, la institución en la que más se cree en Centroamérica es la empresa privada, lo cual coincide con el barómetro del Foro Económico Mundial. En particular, las empresas familiares son las que gozan de mayor nivel de confianza. En su participación, Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que el hecho de que la empresa privada sea reconocida como la institución más confiable les llena de orgullo, pero también les recuerda que este es un compromiso diario. “Recibimos estos resultados no solo como un reconocimiento, sino como un compromiso de seguir demostrando que, aun en medio de la incertidumbre, las empresas hondureñas pueden ser un faro de estabilidad, credibilidad y esperanza para nuestra gente”, dijo.

Por su parte, Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias del Grupo OPSA, resaltó la necesidad de crear liderazgos empresariales más humanos y conscientes. “Liderar ya no es solo saber qué hacer, sino cómo lo hacemos y por qué. Cuando una empresa tiene un propósito auténtico, todo cambia. Deja de hablar solo de resultados y empieza a hablar de impacto”, expresó. También enfatizó el papel de los medios de comunicación como impulsores de una cultura empresarial más empática. “En Grupo OPSA y Estrategia & Negocios, creemos que la región avanza de manera sostenible a través de empresas sólidas y conscientes del contexto de la sociedad en la que operan. La base de un empresariado sostenible es la confianza, por eso este tipo de investigaciones nos dan luz sobre cómo dirigir nuestro actuar de forma conjunta”, indicó. En tanto, Mario Faraj, presidente de Fundahrse, destacó que la confianza es uno de los pilares más importantes para construir vínculos sólidos y duraderos entre las organizaciones y sus múltiples públicos. “Se trata de una construcción permanente que se logra cuando hay alineación entre los valores, lo que decimos y lo que hacemos”, apuntó. Faraj añadió que en Fundahrse han promovido la Declaratoria Anticorrupción, una iniciativa que han asumido más de 100 empresas y organizaciones. “Esto muestra la buena voluntad del sector privado de fortalecer una cultura basada en la ética y en la transparencia, buscando siempre el bien común”, afirmó.

RECONOCIMIENTOS A LÍDERES EMPRESARIALES EN HONDURAS