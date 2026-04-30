Empresas & Management

Un 40 % de mujeres asume nuevos roles tras programa de liderazgo de INCAE

El programa Women on the Move impulsa la autoconfianza, el liderazgo y la claridad de propósito, elementos que están influyendo directamente en decisiones de carrera, ascensos y generación de nuevas oportunidades laborales.

Por revistaeyn.com El programa Women on the Move, impulsado por el Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE Business School, está consolidándose como un motor de transformación profesional para mujeres en la región. Sus resultados más recientes evidencian un impacto concreto: el 40 % de las participantes asumió nuevas responsabilidades o lideró proyectos estratégicos tras completar la formación.

Más allá de los indicadores cuantitativos, el informe destaca un cambio estructural en las participantes. El programa no solo fortalece habilidades técnicas, sino que impulsa la autoconfianza, el liderazgo y la claridad de propósito, elementos que están influyendo directamente en decisiones de carrera, ascensos y generación de nuevas oportunidades laborales. “Me dio la seguridad para alzar la voz y asumir nuevos retos profesionales”, relató una de las graduadas. Otra participante afirmó que “fue un punto de inflexión para redefinir mi camino profesional”. Los datos también reflejan avances en competencias clave para el entorno actual. Entre ellas, mejoras significativas en áreas como inteligencia artificial y liderazgo, así como un incremento en la capacidad de negociación y toma de decisiones. Además, el networking generado dentro del programa ha facilitado la creación de nuevos empleos, emprendimientos y oportunidades de negocio. El nivel de satisfacción es alto, con un Net Promoter Score de 56.9.