Un 40 % de mujeres asume nuevos roles tras programa de liderazgo de INCAE

Por revistaeyn.com
El programa Women on the Move, impulsado por el Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE Business School, está consolidándose como un motor de transformación profesional para mujeres en la región.
Sus resultados más recientes evidencian un impacto concreto: el 40 % de las participantes asumió nuevas responsabilidades o lideró proyectos estratégicos tras completar la formación.
Más allá de los indicadores cuantitativos, el informe destaca un cambio estructural en las participantes. El programa no solo fortalece habilidades técnicas, sino que impulsa la autoconfianza, el liderazgo y la claridad de propósito, elementos que están influyendo directamente en decisiones de carrera, ascensos y generación de nuevas oportunidades laborales.
“Me dio la seguridad para alzar la voz y asumir nuevos retos profesionales”, relató una de las graduadas. Otra participante afirmó que “fue un punto de inflexión para redefinir mi camino profesional”.
Los datos también reflejan avances en competencias clave para el entorno actual. Entre ellas, mejoras significativas en áreas como inteligencia artificial y liderazgo, así como un incremento en la capacidad de negociación y toma de decisiones.
Además, el networking generado dentro del programa ha facilitado la creación de nuevos empleos, emprendimientos y oportunidades de negocio. El nivel de satisfacción es alto, con un Net Promoter Score de 56.9.
“El impacto va más allá del aula. Estamos viendo mujeres que no solo desarrollan habilidades, sino que transforman su forma de liderar y tomar decisiones”, señaló Elena Fumagalli, Chair del Centro de Impacto de INCAE.
Según el análisis, uno de los principales diferenciales del programa es su modelo integral, que combina mentorías multigeneracionales, construcción de comunidad y exposición a referentes femeninos, considerados como el verdadero motor de cambio.
Tras el éxito de sus ediciones anteriores —que han reunido a más de 200 mujeres de distintos países— INCAE anunció la apertura de inscripciones para la edición 2026. Esta nueva convocatoria ampliará su alcance regional y mantendrá un formato híbrido.
Las clases virtuales iniciarán el 12 de agosto, seguidas de un encuentro presencial en Alajuela, Costa Rica, que incluirá visitas empresariales y un summit en el campus de la institución.“Women on the Move no es solo un programa de formación; es una plataforma que impulsa a las mujeres a liderar, transformar y avanzar en sus carreras con mayor confianza y claridad”, afirmó Gabriela Lucke.
El programa contempla 13 webinars con expertos internacionales, mentorías, experiencias en empresas líderes y contenidos enfocados en inteligencia artificial, sostenibilidad, negociación y liderazgo.
Está dirigido a ejecutivas, emprendedoras, estudiantes y mujeres interesadas en fortalecer su desarrollo profesional, en un contexto regional que demanda mayor inclusión y liderazgo femenino en los espacios de decisión.