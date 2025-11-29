Empresas & Management

Barómetro de la OMC muestra desaceleración del comercio en la segunda mitad de año

Por Agencia EFE El comercio global se ralentizará en la segunda mitad de 2025 frente a los primeros meses del año, en los que se aceleraron las importaciones en muchos mercados con vistas a adelantarse a la llegada de aranceles, según mostró el barómetro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El medidor de confianza empresarial de la agencia de Naciones Unidas, que por encima de 100 indica expansión del comercio mundial de bienes, se situó en 101,8 puntos para el mes de septiembre, 1,7 puntos menos que en su anterior índice de junio.

Esta cifra sugiere que el volumen comercial va a aumentar a menor ritmo en el último trimestre del año, aunque se mantendrá por encima de la media, analizó la OMC El barómetro se realiza elaborando la media de seis subíndices que también sugieren expansión por encima de 100 puntos, algo que en esta ocasión se dio en cinco de ellos, con excepción del relativo a materias primas (98 puntos). En el caso de la producción y venta de automóviles el indicador mostró 103 puntos, frente a 101,7 en transporte marítimo de carga, 102,7 en el aéreo, 102 en los intercambios de componentes electrónicos y 102,3 en órdenes de exportación.