Estudio: 34 % de consumidores en CA pedirá comida a domicilio durante el Mundial

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Un nuevo estudio de Worldpanel by Numerator muestra que el 86 % de las personas planea ver los partidos en casa, consolidando este espacio como el principal punto de consumo durante el torneo.

Por revistaeyn.com Con la Copa del Mundo de 2026 acercándose —que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México— el consumo durante los partidos en América Central y el Caribe estará marcado por la conveniencia y las ocasiones dentro del hogar. Datos de un nuevo estudio de Worldpanel by Numerator, basado en más de 5.000 entrevistas realizadas en Brasil, Perú, Argentina, México, Ecuador y países de Centroamérica y el Caribe, muestran que el 86 % de las personas planea ver los partidos en casa, consolidando este espacio como el principal punto de consumo durante el torneo.

En Centroamérica y el Caribe, este comportamiento se destaca frente al resto de la región. El 34 % de los consumidores afirma que pedirá comida a domicilio durante los partidos, el nivel más alto entre los mercados analizados. En paralelo, el 53 % señala que preparará comida en casa, lo que evidencia una combinación entre cocina y soluciones listas para consumir. Al comparar con otros países, la región se ubica por encima de mercados como México (26 %), Ecuador (25 %), Argentina (17 %) y Perú (14 %) en el uso de delivery, consolidando una mayor adopción de este canal durante el Mundial. Además, un 13 % de los consumidores indica que la comida será provista por otra persona, reflejando la diversidad de formas en que se construye esta ocasión de consumo.