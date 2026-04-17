Informe: Vehículos eléctricos ahorran US$3 millones al día en Latinoamérica

Empresas & Management

Con el diésel y la gasolina promediando US$1,30 por litro, circular en un eléctrico cuesta US$2.018 menos al año que hacerlo en auto de gasolina, según un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía.

Por Agencia EFE La región de Latinoamérica y el Caribe se ahorra casi US$3 millones diarios gracias a la movilidad en autos eléctricos en medio de la crisis generada por el alza del precio de los combustibles por la guerra en Oriente Medio, según un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde). Según los datos del citado organismo, un vehículo eléctrico es hasta cinco veces más eficiente que uno de combustión.

"Con el diésel y la gasolina promediando US$1,30 por litro, circular en un eléctrico cuesta US$2.018 menos al año que hacerlo en auto de gasolina. En transporte público, el impacto es aún mayor: cada bus eléctrico ahorra US$26.000 anuales frente a uno a diésel, cifra que escalaría a US$48.75 si los combustibles suben un 50%", detalló. "La electromovilidad ha dejado de ser una apuesta a futuro para convertirse en una herramienta de estabilidad inmediata. Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos", agregó en un comunicado el secretario general del organismo y ex ministro de Energía de Chile, Andrés Rebolledo.

LÍDER EN AHORRO

Según la Olacde, Chile es uno de los países líderes en el ahorro a través de la movilidad en autos eléctricos, política prioritaria del Gobierno desde 2022. De acuerdo con sus datos, el país andino evita cada año gastar más de US$138 millones en combustible gracias a su flota de autobuses eléctricos, que supera los 4.000 vehículos, y a las 12.000 unidades de autos eléctricos que se encuentran en el país "Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos", destacó Rebolledo.