Infraestructura, seguridad y logística: Los factores que limitan la competitividad en Costa Rica

En materia de cargas sociales, está evidenciado que en Costa Rica, esto representa una pesada carga para las empresas, especialmente para las PYME. Incluso la OCDE ha sugerido la necesidad de buscar alternativas a varias de las cargas sociales, que no financian el sistema de salud y el sistema de pensiones, para que no carguen sobre la planilla de las empresas, y que, por tanto, no se limite la capacidad de emprender y no se fomente la informalidad.

“Los resultados de la encuesta muestran que hay factores estructurales que persisten y viene minando la competitividad de las empresas y, por ende, la capacidad del país para crecer con empleo formal y desarrollo”, concluyó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).