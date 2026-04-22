Intego Clinical planea triplicar su equipo de trabajadores en Costa Rica

Empresas & Management

Los nuevos puestos están dirigidos a profesionales y estudiantes de último año de carreras como Ciencias Actuariales, Matemática, Estadística, Biología y Ciencias de la vida, con un nivel mínimo de inglés B2.

Por revistaeyn.com Intego Clinical, la división de investigación clínica de Intego Group, firma global de consultoría en investigación clínica, anunció la aceleración de su plan de crecimiento en Costa Rica. “Seguir apostando por Costa Rica responde a una lógica operativa precisa: fortalecer la presencia de Intego en el continente americano, permitiéndonos dar cobertura de servicios biométricos en todas las zonas horarias”, afirmó Sergey Glushakov, CEO de Intego Group.

Intego Clinical se posiciona como un socio biométrico de primer nivel (A-tier) para compañías farmacéuticas y biotecnológicas que buscan consolidar operaciones con menos proveedores externos, pero más confiables y especializados. Desde Costa Rica desarrolla servicios de programación estadística, una función altamente especializada dentro de su cadena de valor. “A medida que empresas como Intego expanden su presencia en el país, se crea un efecto multiplicador donde la transferencia de conocimiento se vuelve más eficiente y escalable. Con este crecimiento confirmamos la tendencia más amplia de sofisticación de la inversión extranjera directa que atraviesa Costa Rica, vista en 2025. Intego triplicará el equipo de profesionales que hoy tiene con roles clave en la gestión de datos clínicos regulados”, aseguró Ana María Romero, Gerente de Asesoría de Inversión de CINDE.