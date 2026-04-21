Feria de empleo en computación ofrece más de 600 vacantes en Costa Rica

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Más de 20 empresas participan en esta iniciativa que busca conectar talento calificado con oportunidades laborales en campos como desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia de negocios, ciberseguridad y tecnologías de la información.

Por revistaeyn.com La Universidad Fidélitas impulsa una feria de empleo en Costa Rica dirigida a estudiantes y profesionales del área de Ciencias de la Computación, con una oferta que supera las 600 plazas en sectores tecnológicos de alta demanda. De acuerdo con la información de la casa de estudios, más de 20 empresas participan en esta iniciativa que busca conectar talento calificado con oportunidades laborales en campos como desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia de negocios, ciberseguridad y tecnologías de la información.

El evento se desarrolla en dos modalidades. Este martes se realiza de forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que el miércoles 22 de abril tendrá lugar una jornada presencial en la sede de Heredia, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. “La feria es de acceso gratuito, con el objetivo de facilitar el vínculo entre el talento y las oportunidades laborales en un sector caracterizado por su dinamismo y crecimiento sostenido”, señaló Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de Fidélitas, según la información proporcionada por la universidad. Además de las oportunidades de empleo, la actividad incluye un componente formativo. Durante la jornada virtual se desarrollan cinco charlas enfocadas en fortalecer la empleabilidad de los asistentes, impartidas por empresas como Cisco, Experian y Kyndryl.