Costa Rica: Feria de empleo ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas

Empresas & Management

Entre los puestos con mayor demanda se encuentran operarios de producción, agentes de servicio al cliente, asesores de ventas, auxiliares de bodega, cajeros y técnicos especializados.

Por revistaeyn.com La Municipalidad de Heredia, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), llevarán a cabo la Feria de Empleo “Trabajemos 2026” los días martes 18 y miércoles 19 de agosto, con el propósito de conectar a personas en búsqueda de empleo con distintas empresas del sector productivo. La feria estará organizada de acuerdo con los perfiles laborales: el martes 18 de agosto estará dirigida a personas que buscan puestos en el área operativa y técnica, mientras que el miércoles 19 de agosto se enfocará en quienes buscan puestos profesionales y especializados.

Durante ambos días, 80 empresas ofrecerán alrededor de 1.600 puestos de trabajo. Las vacantes se concentran principalmente en áreas como manufactura, servicio al cliente, ventas, logística, comercio y servicios, además de oportunidades en industria médica, finanzas e ingenierías. Entre los puestos con mayor demanda se encuentran operarios de producción, agentes de servicio al cliente, asesores de ventas, auxiliares de bodega, cajeros y técnicos especializados. La feria se enmarca en la alianza de cooperación entre la Municipalidad de Heredia, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), orientada a fortalecer la empleabilidad mediante programas de formación, ferias de empleo y otras estrategias articuladas que faciliten la inserción de las personas al mercado laboral formal. “Trabajemos 2026 no busca únicamente acercar a las empresas con personas que necesitan una oportunidad laboral. También queremos ayudarlas a prepararse mejor para presentar su perfil, afrontar una entrevista y destacar sus capacidades ante los empleadores. La posibilidad de realizar entrevistas en el mismo lugar convierte esta feria en una oportunidad concreta para avanzar en un proceso de contratación”, señaló Gabriela Méndez, Coordinadora de Empleabilidad de la Universidad Latina de Costa Rica.