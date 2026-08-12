Costa Rica: Feria de empleo ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas

Por revistaeyn.com
La Municipalidad de Heredia, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), llevarán a cabo la Feria de Empleo “Trabajemos 2026” los días martes 18 y miércoles 19 de agosto, con el propósito de conectar a personas en búsqueda de empleo con distintas empresas del sector productivo.
La feria estará organizada de acuerdo con los perfiles laborales: el martes 18 de agosto estará dirigida a personas que buscan puestos en el área operativa y técnica, mientras que el miércoles 19 de agosto se enfocará en quienes buscan puestos profesionales y especializados.
Durante ambos días, 80 empresas ofrecerán alrededor de 1.600 puestos de trabajo. Las vacantes se concentran principalmente en áreas como manufactura, servicio al cliente, ventas, logística, comercio y servicios, además de oportunidades en industria médica, finanzas e ingenierías. Entre los puestos con mayor demanda se encuentran operarios de producción, agentes de servicio al cliente, asesores de ventas, auxiliares de bodega, cajeros y técnicos especializados.
La feria se enmarca en la alianza de cooperación entre la Municipalidad de Heredia, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), orientada a fortalecer la empleabilidad mediante programas de formación, ferias de empleo y otras estrategias articuladas que faciliten la inserción de las personas al mercado laboral formal.
“Trabajemos 2026 no busca únicamente acercar a las empresas con personas que necesitan una oportunidad laboral. También queremos ayudarlas a prepararse mejor para presentar su perfil, afrontar una entrevista y destacar sus capacidades ante los empleadores. La posibilidad de realizar entrevistas en el mismo lugar convierte esta feria en una oportunidad concreta para avanzar en un proceso de contratación”, señaló Gabriela Méndez, Coordinadora de Empleabilidad de la Universidad Latina de Costa Rica.
Además de entregar sus currículos y conocer las plazas disponibles, los asistentes podrán participar en entrevistas privadas con las empresas reclutadoras dentro de la feria, facilitando un primer acercamiento directo con sus equipos de recursos humanos y permitiendo que algunos procesos de selección comiencen durante la actividad.
Como parte de la preparación para la feria, quienes se registren podrán realizar previamente una prueba de inglés para conocer y acreditar su nivel antes de presentarse ante las empresas. Entre los idiomas de mayor interés para las compañías se encuentran el inglés y el francés.
La organización también ofrecerá capacitaciones dirigidas a fortalecer la empleabilidad de las personas postulantes, con recomendaciones para mejorar el currículo y técnicas y estrategias para desenvolverse adecuadamente tanto en una feria de empleo como durante una entrevista laboral.
La modalidad presencial predomina entre las oportunidades disponibles debido a la naturaleza de los puestos ofrecidos en sectores como manufactura, comercio, logística, hotelería y servicios. No obstante, algunas empresas también contarán con posiciones híbridas y, en menor medida, opciones de teletrabajo, principalmente en áreas administrativas, tecnológicas y de atención al cliente.